Koronavírus: vírusölő maszkot fejlesztettek ki

A koronavírus így jut a tüdőbe - részletek itt.

Az FFP2 típusú egészségügyi védőmaszk legjelentősebb francia gyártója, az elsősorban a hadsereg és a nukleáris ágazat védőfelszereléseit gyártó Paul Boyé Technologies a nozokomiális fertőzések és a vegyi fegyverek elleni küzdelem innovációjának köszönheti a találmányt. A délnyugat-franciaországi Toulouse közelében, Labarthe-sur-Leze településen található üzemben egy évvel ezelőtt már hónapok óta állt a termelés, miután a francia állam 2020 márciusa előtt nem újította meg a hazai maszkkészletet. A vállalat ekkor döntött úgy, hogy mintegy száz kutató közreműködésével egy vírusölő maszk kifejlesztésébe fog.

A Biox nevet viselő maszk teljesen úgy néz ki, mint egy FFP2 típusú egészségügyi védőmaszk. h i r d e t é s A kép illusztráció, forrás: Getty Images

Négy órán belül minden vírust és baktériumot megsemmisít

A Biox nevet viselő maszk teljesen úgy néz ki, mint egy FFP2 típusú egészségügyi védőmaszk. A különbség annyi, hogy nem egyszerűen megakadályozza a vírustartalmú cseppek átjutását, hanem egy olyan biocid anyagot is tartalmaz, amely négy órán belül minden vírust és baktériumot megsemmisít. "A maszk fertőtlenít. Egy olyan maszk helyett, amely továbbadhatja a vírust, amikor megérintjük, ez tiszta marad. Megsemmisíti a saját vírusát" - mondta Jacques Boyé, a vállalat igazgatója.

A maszk rétegei között található biocid termék összetétele szigorúan titkos. Azt viszont tudni lehet, hogy a fejlesztés jóval a koronavírus-járvány előtt, már öt évvel ezelőtt megkezdődött. "Eredetileg olyan terméket terveztünk, amellyel a kórházi nozokomiális fertőzések ellen lehet küzdeni. Aztán továbbfolytattuk a kutatásokat katonai területen is, a biológiai fenyegetések elleni védelemhez. Kiderült, hogy a baktériumokat és vírusokat is meg tudjuk ölni. Teszteltük a koronavírust is, és nagyon jók az eredmények" - hangsúlyozta a cégvezető.

Ellenőrzik, tényleg veszélytelen-e

A vírusölő maszk fél éven belül kerülhet forgalomba, már csak azt kell ellenőrizni, hogy tényleg veszélytelen-e. "Bizonyosak akarunk abban lenni, hogy nem okoz allergiát vagy kiütéseket" - mondta Jacques Boyé, aki szerint a Biox valamivel drágább lesz, mint a hagyományos maszkok, de hosszabb ideig is lehet majd használni.

Egyre többen szenvednek a hosszú COVID okozta egészségügyi hatásoktól. Ezeket egyelőre nem nagyon lehet elkerülni, de a tüneteket időben felismerve lerövidülhet a gyógyulási időszak. Korábbi cikkünkben összeszedtük a leggyakoribb szimptómákat és néhány hasznos vizsgálatot is ajánlunk.