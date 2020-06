Koronavírus: vannak genetikailag védettebbek

A 23andMe 2007 óta több millió ember orvosi vagy származási genetikai térképét készítette már el a világon, így könnyű volt az adatbázisukban lévő DNS-profilokat arra használni, hogy átfogó vizsgálatba kezdjenek és megpróbálják kideríteni, milyen szerepe lehet a géneknek az új koronavírus okozta COVID-19-ben. Arra voltak kíváncsiak az áprilisban kezdődött átfogó kutatásban, vajon miért van az, hogy egyesek súlyosan megbetegszenek, míg másoknál tünetek sem jelentkeznek, ha elkapják a fertőzést. Az eddig megvizsgált mintegy 750 ezer minta alapján kapott előzetes eredmények azt sugallják, hogy a 0-ás vércsoportú emberek különösen védettek a koronavírussal szemben - számolt be róla a South China Morning Post.

A cég genetikusai ráadásul nemcsak erre jöttek rá, de abban a génben is felfedeztek eltéréseket, amely meghatározza egy ember vércsoportját, ezek a különbségek pedig hatással lehetnek arra, mennyire fogékony az adott személy a COVID-19-re. Ezen megállapításaik összhangban vannak korábbi kutatások eredményeivel is, melyek szerint kapcsolat lehet az ember vércsoportját meghatározó ABO gén variációi és a COVID-19 között.

A cikkből kiderült, nemcsak az említett vállalat, de például annak egyik versenytársa, az Ancestry is azon van, hogy "átfésülje" az ember teljes genomját olyan tényezők után kutatva, melyek segíthetnek megérteni a vírust, valamint az általa okozott betegséget. Ugyan ismert, hogy a kor, az általános egészségi állapot, a meglévő alapbetegségek befolyásolják, milyen hatással lehet a vírusfertőzés egy adott személyre, de ezek a tényezők önmagukban még nem magyarázzák meg a tünetek sokféleségét, vagy azt, hogy egyesek miért kapják el a vírust, míg mások nem. Ha sikerülne a genetikai tényezőket azonosítani, akkor lehetőség nyílna a SARS-CoV-2-re fogékonyabbak genetikájának tanulmányozásával felgyorsítani a gyógyszerfejlesztést, hatékonyabbá tenni a kezeléseket, valamint nem utolsó sorban hatékonyabban azonosítani és védeni a veszélyeztetetteket is.

