Koronavírus: a kopasz férfiakra ezért veszélyesebb

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. június 8. 15:58 Módosítva: 2020. június 8. 17:36

Azt már több kutatás is megállapította, hogy a COVID-19 megbetegedés általánosságban súlyosabb tüneteket okoz a férfiaknál. Most pedig arra is fény derült, hogy azoknál különösen nagyobb a rizikó, akiknek ritkul vagy már teljesen kihullott a hajuk.

