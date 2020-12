Koronavírus: több mint 8 ezer halott itthon

Hogyan ünnepelhetünk úgy idén karácsonykor, hogy a biztonságra és saját érzelmi igényeinkre is oda tudjunk figyelni? Részletek itt.

A koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 2967 új fertőzést regisztráltak az országban, amivel közel 303 ezerre emelkedett az eddig azonosított, tesztekkel igazolt esetek száma. Jelenleg 197,4 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván itthon, közülük 7022 beteg kórházban fekszik, 520-an lélegeztetőgépen vannak.

Mintát vesznek a fővárosi Baross téren elállított antigén tesztes szűrőállomáson december 19-én. h i r d e t é s Fotó: MTI/Mohai Balázs

A tájékoztató szerint egész Európában, így a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább emelkedik a fertőzöttek száma, illetve egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A koronavírus-járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított. Január 11-ig fennmarad a kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én várható döntés, de az már biztos, hogy az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

Mint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy - összesen négy pontban - kiegészítik a gazdaságvédelmi akciótervet. A többi között jövő júliusig meghosszabbították a hiteltörlesztési moratóriumot, illetve kiegészül a bértámogatási program is. Minderről részletesen ide kattintva olvashat.

Dr. Szlávik János, a a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa szerint életmentő a koronavírus elleni oltás. Minderről bővebben olvashat társportálunk, az nlc.hu cikkében.