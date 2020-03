Koronavírus: rendkívüli helyzet a szomszédban

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, szerdán rendkívüli jogrend bevezetése mellett vészhelyzet elrendeléséről döntöttek Magyarországon a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Azonban nemcsak itthon, hanem a körülöttünk lévő országokban is redkívüli helyzet alakult ki a járvány miatt. Mutatjuk, mi történik most a szomszédban.

Országos karantén Ukrajnában

A koronavírus-fertőzés terjedésének veszélye miatt országos karantént hirdetett az ukrán kormány március 12-e és április 3-a között. Erre az időre valószínűleg az oktatási intézményeket is bezárják majd. A háromhetes karantén mellett a 200-nál több embert vonzó rendezvények korlátozásáról is döntöttek - ez azonban a kiemelt állami rendezvényeket nem érinti majd. A sporteseményeket pedig csak a nemzetközi szervezetek engedélyével és nézők nélkül tarthatják meg. Emellett a kormány június 1-jéig megtiltja a járvány elleni védekezésre szolgáló eszközök kivitelét Ukrajnából.

Fontolgatják továbbá a bizonyos országokat érintő légi forgalom beszüntetését, valamint a határellenőrző pontok többségének lezárását is. Az eddigi sajtóértesülések szerint a 219 átkelőből 49 maradna nyitva, kontkrétumokat azonban még nem közöltek. Ukrajnában egyébként eddig egy személynél állapították meg a koronavírus-fertőzést. A 39 éves férfi február végén tért haza Olaszországból, jelenleg kórházban ápolják. Állapota stabil.

Mentő méri egy vezető hőmérsékletét a magyar-szlovén határ közelében.

Fotó: MTI/Varga György

Szigorítottak Romániában

A koronavírus-járvány miatt Romániában is szigorították a rendezvények és gyülekezések szervezésének szabályait. Ennek értelmében betiltották a 100 főnél nagyobb közönséget vonzó eseményeket. A tiltás valamennyi kulturális, tudományos, vallási, sport- és szórakozási rendezvényre érvényes, előreláthatólag március 31-éig van.

Azt is bejelentették, hogy csütörtöktől a Bukaresten és a megyeközpontokban működő állami intézmények kötelesek dolgozóiknak különböző munkakezdési időpontokat megjelölniük, hogy csökkentsék a tömegközlekedésben a zsúfoltságot és a koronavírus terjedésének kockázatát. A 99 főnél több dolgozóval rendelkező magánvállalatok számára egyelőre csak javasolták ezt az intézkedést. Emellett 6 hónapra felfüggesztették a koronavírus-járvány kezelésében használt gyógyszerek és orvosi eszközök exportját is. A román határátkelőkön továbbá szigorú ellenőrzésekre lehet számítani. Az országban jelenleg 32 koronavírus-fertőzöttről tudnak.

Betiltják a tömegrendezvényeket Szerbiában

A koronavírus-járvány hatékony kezelése érdekében Szerbiában is betiltották a 100 fősnél nagyobbra tervezett rendezvényeket, a sportrendezvényeket pedig nézők nélkül tartják meg. Emelett a kisebb határátkelőket is lezárják, a járvány gócpontjaiból érkezőket pedig nem engedik be az országba. A helyszíni jelentések szerint a szerb-horvát határról eddig több mint 50, míg a szerb-magyar határról körülbelül 15 utazót fordítottak vissza.

Az iskolákat egyelőre nem zárták be, de az oktatási miniszter kijelentette, hogy ha indokoltnak látják, és az egészségügyi szakemberek ezt javasolják, akkor a tanítást is beszüntetik. Szerbiából egyébként eddig 12 koronavírus-fertőzöttről adtak hírt. A kormány szerint további megelőző intézkedésekre is szükség van, de a következő lépésekről még nem döntöttek.

Rendkívüli helyzet Szlovákiában

Rendkívüli helyzetet hirdetett a szlovák kormány az új típusú koronavírus terjedésének veszélye. Az intézkedés csütörtökön reggel hat órától lépett életbe az ország egész területén, a lakosság utazásait azonban nem korlátozzák. Az intézkedés viszont lehetővé teszi, hogy bizonyos döntéseket rendeletek formájában hozzanak meg, ami gyorsabban kivitelezhetővé teszi azokat. Szlovákiában az ország történetében már több alkalommal is hirdettek rendkívüli helyzetet, de nem az egész országra kiterjedően, és többnyire csak természeti csapások miatt.

Szlovákiában már 10 koronavírusos betegről tudnak. A vírus terjedése miatt már több oktatási és nevelési intézményben rendeltek el kényszerszünetet, sok kulturális, sport- és más intézmény pedig határozatlan ideig zárva tart. Tilos tömegrendezvényeket tartani, a temetéseken pedig csak az elhunyt legközelebbi hozzátartozói vehetnek részt. A kórházakban, valamint a büntetés-végrehajtási és a szociális intézményekben már több mint egy hete látogatási tilalom van érvényben. Az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból hazatérőknek 14 napos karanténnal kell számolniuk, az ország nemzetközi repülőterein pedig minden utast egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá.

Gyorsan terjed a járvány Csehországban

Csehországban csütörtök reggelre 94-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. Afertőzésmár az ország minden régiójában megjelent, de a legtöbb - 48 - eset Prágában van. A járvány gyors terjedése miatt a kormány rendkívüli ülésen dönt majd az ellenőrzések újbóli bevezetéséről a cseh-osztrák és a cseh-német határátkelőhelyeken. A határok átlépése csak 11 kijelölt határátkelőn lesz engedélyezve. "Már nincs mire várni, a kormánynak döntenie kellene a vészhelyzet kihirdetéséről" - véli Jan Hamácek miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter. A cseh határon egyébként már hétfő óta szúrópróbaszerűen ellenőrzik az utasokat, hogy nincs-e lázuk.

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szerda óta az összes csehországi iskolában szünetel a tanítás, és betiltották a százfősnél nagyobb nyilvános rendezvényeket is. Az oktatási szünet nagy valószínűséggel legalább egy hónapos lesz - nyilatkozta a helyi médiának Robert Plaga oktatásügyi miniszter.

