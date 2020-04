Koronavírus: "óvatosan, lassan kell haladni"

Most egész Európa, sőt az Egyesült Államok is abban a helyzetben van, hogy a szigorú járványügyi intézkedések után elkezdhet gondolkodni arról, hogy merre van a kiút - fogalmazott a miniszter. Egyelőre azt lehet mondani, hogy azok az intézkedések, amelyeket márciusban bevezettek, többnyire beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen Magyarország - néhány közép-európai országgal együtt - kifejezetten jól áll abban az összehasonlításban, amely azt mutatja, melyik országban milyen mértékben terjedt el a koronavírus-járvány - vélekedett.

Járványügyi ellenőrzés a Gyékényesi Gondozási Központban. Fotó: MTI/Varga György

El kell kerülni az ugrásszerű növekedést

Amikor a korábban megszokott élet újraindításáról van szó, figyelembe kell venni a fertőzöttség mértékét és azt, hogy a tervezett intézkedések ne járjanak a koronavírusos betegek számának ugrásszerű növekedésével - emelte ki. Mint mondta, az eddigi védelmi intézkedések elsődleges indoka az volt, hogy az egészségügyi rendszer fel tudjon készülni. Ez megtörtént, lesz kellő szabad kapacitás ahhoz, hogy még a legrosszabb forgatókönyv esetén is mindenki megfelelő ellátáshoz jusson - hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, ez is esélyt ad arra, hogy megpróbálják lassan, óvatosan, szigorú menetrend szerint újraindítani az életet. A konkrét intézkedésekről a kormány szerdán dönt - közölte. Arról is beszélt, hogy legfeljebb irányadó dátumokat tudnak majd meghatározni, és továbbra is folyamatosan vizsgálni kell a koronavírus okozta helyzetet.

Komoly feladatot ad a munkanélküliség

A gazdasági intézkedéseket illetően elsősorban a munkahelyek megőrzése, a regisztrált álláskeresők számának alakulása, továbbá a gazdaság teljesítménye a legfontosabb szempont - hangsúlyozta Gulyás. Mint mondta, az álláskeresők számának növekedése komoly feladatot ad az országnak, a kormánynak. Különösen a szolgáltató szektorban voltak jelentős leépítések, és bár ez a szektor gyorsabban épülhet vissza, azt ma felelősségteljesen senki nem tudja megmondani, hogy mikor fog helyreállni a koronavírus-járvány előtti állapot - közölte. Megjegyezte, talán a belföldi turizmus esetében lehet reménykedni, hogy a nyár vége már hozhat bevételt.

A miniszter szerint a koronavírus elleni védekezés eszközei mindenhol hasonlóak, és ugyanezek fognak a magyar kormány rendelkezésére állni akkor, ha valóban lesz ősszel egy második hullám.

