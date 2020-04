Koronavírus: óriási a baj Amerikában

New York államban egy nap alatt csaknem 9 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak, az összes amerikai fertőzött száma pedig már meghaladta a 216 ezret is.

Szakértők szerint négy lehetséges forgatókönyv létezik a koronavírus-járvány jövőjét illetően. A legrosszabb lehetőség szerint az emberiség akár több mint fele is áteshet a fertőzésen. Olvassa el a részleteket!

Rohamosan nő a fertőzöttek és az áldozatok száma New York államban. A szerda délutáni jelentés szerint a tagállamban már több mint 83 ezer koronavírusos betegről és mintegy 1900 halottról tudnak. Emiatt további drasztikus lépéseket vezet be Andrew Cuomo, az amerikai állam kormányzója. Ennek értelmében szigorodik majd a rendőri ellenőrzés, és bezárják az összes játszóteret is. A kormányzó külön felszólította a fiatalokat, hogy legyenek elővigyázatosabbak. "A fiataloknak meg kell érteniük ezt az üzenetet, mert még mindig túl sok fiatalt látok gyülekezni" - fogalmazott.

Eszközhiány nehezíti a helyzetet

egyszerűen lehetetlen lélegeztetőgépeket beszerezni a A kormányzó az egészségügyi eszközök hiányára is panaszkodott. Mint mondta, koronavírus-járvány idején. "Államunk számára pillanatnyilag az egyetlen reménye az, hogy a szövetségi kormánynak megvan a kapacitása a segítségre" - tette hozzá. Véleménye szerint a járvány elmúlta után új világ következik majd, új szabályokkal és normatívákkal.

A korlátozások miatt extrém mértékben csökkent a forgalom Los Angelesben.

Fotó: Getty Images

Egyre többen halnak meg egy üdülőhajón

a floridai egészségügyi ellátórendszer amúgy is túlterhelt, és elsősorban a floridaiakról kell gondoskodni, ezért nem engedélyezi a kikörést. Ezzel kapcsolatban már többen bírálták a kormányzót, és Donald Trump amerikai elnök is felháborodását fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy azt teszi majd, amit helyesnek lát és azt ígérte, hogy személyesen beszél majd a kormányzóval. Közben Ron DeSantis floridai kormányzó - napokig tartó vonakodás után - aláírta a kijárási korlátozásokat előíró rendeletet. Ez harminc napra szól, és a déli tagállam egész területére érvényes. A floridai Fort Lauderdale közelében veszteglő két holland üdülőhajó ügyében azonban még nem hozott döntést a kormányzó. Az egyik hajón több koronavírus-fertőzött és elhunyt is van. A kormányzó szerint, és elsősorban a floridaiakról kell gondoskodni, ezért nem engedélyezi a kikörést. Ezzel kapcsolatban már többen bírálták a kormányzót, és Donald Trump amerikai elnök is felháborodását fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy azt teszi majd, amit helyesnek lát és azt ígérte, hogy személyesen beszél majd a kormányzóval.

egy tucatnyi üdülőhajó várakozik, hogy kiköthessen. Az amerikai parti őrség ugyanis március 29-én új rendelkezést adott ki, amelynek értelmében valamennyi hajónak, amelyen felütötte fejét a A floridai Miami kikötőjében vagy a nyílt tengeren egyébként már. Az amerikai parti őrség ugyanis március 29-én új rendelkezést adott ki, amelynek értelmében valamennyi hajónak, amelyen felütötte fejét a koronavírus , az amerikai parti vizeken kívül kell várakoznia, és onnan kell lebonyolítania a fertőzöttek és a betegek elszállítását a származási országaikba. A rendelkezés Floridára, Georgiára, Dél-Karolinára és Puerto Ricóra érvényes.

A Johns Hopkins egyetem és kórház csütörtök délutáni adatai szerint már több mint 216 ezer embert fertőzött meg az új koronavírus az Egyesült Államokban.