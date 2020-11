Koronavírus: megkaptuk az első vakcinamintákat

Mára mindenki számára világossá vált, hogy a koronavírus-járvány esetében a vakcina adja a legjobb és legbiztosabb megoldást. Ezért a kormány minden létező erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb forrásból, a lehető legjobb és legbiztosabb minőségű, legjobb hatékonyságú és leggyorsabban elérhető vakcinát biztosítsuk a magyar emberek számára az életük és egészségük megvédése érdekében - közölte Szijjártó. Mint mondta, csütörtökön megérkezett Oroszországból az ott gyártott oltóanyag mintája. Magyarország egyébként az első olyan európai ország, amely ilyen oltóanyagmintát kap - tette hozzá.

Megkaptuk az első vakcinamintákat Oroszországból. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Tanulmányozzák a vakcinát

Az orosz oltóanyag-mintából 10 adag érkezett. Ezeket nagyon különleges körülmények között szállították légi úton Magyarországra, folyamatosan -18 Celsius-fokon tartva - ismertette a külügyminiszter. Így szállítják majd a magyar hatósági laboratóriumba is a mintákat, ahol az elkövetkezendő időszakban a magyar szakembereknek lesz lehetőségük arra, hogy tanulmányozzák a koronavírus-vakcinát, és a lehető legmegalapozottabb döntést hozzák az "esetleges felhasználhatóság és esetleges engedélyezés" ügyében.

A vakcina tanúsítását kérték a WHO-tól

Közben az is kiderült, hogy Oroszország benyújtotta az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) a COVID-19 ellen kifejlesztett első vakcinája, a Szputnyik V tanúsítási kérelmét. "A WHO még egyetlen vakcinát sem jelentett be, mert ezt megelőzően minden vakcinának át kell mennie az Emergency Use Listing rendszer értékelésén. Ez egy feltételes a tanúsítvány, amelyet világjárvány idején szoktak kiadni" - ismertette Melita Vujovic, a WHO moszkvai képviselője. "Ilyen tanúsításon az ország összes vakcinájának át kell esnie, Oroszországból a Szputnyik V gyártói már beadták tanúsítási korvényüket a WHO központjának" - mondta.

