Koronavírus: mégis egy vuhani laborból ered?

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, néhány héttel ezelőtt Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője azt nyilatkozta, hogy az új típusú koronavírus valószínűleg nem laboratóriumból szabadult ki, de ez sem tudható bizonyossággal. Mint mondta, eddig egyetlen feltételezést sem sikerült igazolni a kór eredetével kapcsolatban. Az amerikai külügyminiszter azonban úgy véli, mégis egy vuhani laborból szabadulhatott el a korábban ismeretlen vírus.

Amerika szerint egy vuhani laborból szabadult el az új típusú koronavírus.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Azt állítja, vannak bizonyítékok

Az amerikai diplomácia irányítója azt hangoztatta, hogy Kína köztudomásúan nem tartja be az előírásokat laboratóriumaiban. Konkrét részletek említése nélkül hozzáfűzte, nem ez az első alkalom, hogy a világ egy kínai laboratóriumból származó vírus miatt kerül veszélybe. Elmondta továbbá, hogy Peking nem hajlandó együttműködni a koronavírus eredetének feltárását illetően. "Továbbra is akadályozzák a nyugati tudósok, a legkiválóbb orvosok bejutását, pedig muszáj bemennünk. Még mindig nincsenek vírusmintáink" - fogalmazott.

Vajon szellentéssel is terjedhet az új típusú koronavírus? A válaszért kattintson ide!

A miniszter ismét hangot adott azon álláspontjának, hogy a kínai kormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a világ ne szerezzen tudomást időben az új típusú koronavírusról. Ezek a lépések válságot, életek elvesztését és óriási gazdasági károkat okoztak szerte a világban - fogalmazott. Az amerikai elnököt, Donald Trumpot a Fehér Ház csütörtöki sajtókonferenciáján kérdezték arról, van-e megbízható információja arról, hogy a koronavírus a vuhani virológiai intézetből szabadult ki. Az elnök igennel válaszolt.

A Trump-kormányzat korábban többször is Kínát okolta azért, hogy magatartásával hátráltatta a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseket. A járvány kitörésekor például Kínában megbüntették a koronavírusra figyelmeztető orvosokat. A The New York Times, a The Washington Post és a The Wall Street Journal című lapok munkatársait a múlt hónapban kiutasították Kínából.

Pozitív lett egy macska tesztje Franciaországban - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!