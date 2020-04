Koronavírus: maszkokat osztanak a fővárosban

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására Karácsony Gergely főpolgármester elrendelte az arcot eltakaró maszk, kendő vagy sál viselését Budapesten a közösségi közlekedési járműveken április 27-től. Hogy segítsék ezt betartani, illetve hogy minden utas biztonságban érezhesse magát a járatokon, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Főpolgármesteri Hivatal mosható és vasalható textilmaszkot oszt a fővárosban közlekedőknek a következő napokban.

Heti több alkalommal osztanak maszkot

Az új utazási feltétel életbe lépését megelőzően és azt követően tíz forgalmas csomóponton, hetente többször, reggel 7 és 9 óra között 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen a BKK munkatársai. A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik, és első körben 5 ezer, majd később további 25 ezer maszkot adnak térítésmentesen a közösségi közlekedést használóknak - közölte a BKK.

Hagyományos matyó mintával hímzett szájmaszk - a fővárosban sajnos nem ilyent osztanak.

Fotó: MTI/Vajda János

A környező európai fővárosok közül Bécsben és Prágában már kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön, hogy ezzel is lassítsák a vírus terjedését. Budapesten továbbra is naponta fertőtlenítik és takarítják a járművek minden közösen használt felületét - beleértve a leszállásjelző gombokat, a kapaszkodókat, az ülőfelületeket, az ablaknyitókat - és a járművezetői állást is - írták.

A közleményben idézik a BKK vezérigazgatóját, Varga Ivettet, aki azt hangsúlyozta: "ha odafigyelünk magunkra és embertársainkra, illetve betartjuk az intézkedéseket, csökkenthetjük a fertőzésveszélyt, és a közösségi közlekedés továbbra is biztonságos választást jelenthet a fővárosi utazásokhoz". Az intézkedés betartására a közterületi FUTÁR-kijelzők, a járműveken pedig hangbemondás és a kihelyezett tájékoztató anyagok figyelmeztetik majd az utasokat.

A textilmaszk viselése segít a járvány lassításában, a 65 év felettieknek érdemes már ebben kilépni az utcára is - javasolja a SOTE. Bővebben erről az nlc.hu cikkében is olvashatunk!