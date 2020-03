Koronavírus: már 101 országot elért

Az országoknak együtt kell fellépni a koronavírus ellen ahelyett, hogy utazási korlátozásokat vezetnének be egymással szemben - jelentette ki Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti programjának ügyvezető igazgatója. "" - hangsúlyozta Ryan nem sokkal az után, hogy Japán és Dél-Korea kölcsönösen beutazást érintő korlátozásokat vezetett be egymás állampolgárai ellen. A főigazgató szerint az ilyen korlátozásokat csak gondos, tudományos tényeken alapuló mérlegelések után lehet alkalmazni, és semmiképpen sem hosszú időre.

Svájc is óvatosabb a járvány miatt

Az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte szombat éjjel írta alá azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, és 1. Vasárnap Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Twitter-üzenetben méltatta Olaszország bátor lépéseit, amelyeket koronavírus-járvány megfékezése érdekében tett. A főigazgató szerint ezek igazi áldozathozatalok voltak, és egyúttal kiemelte, hogy a WHO továbbra is szolidáris Olaszországgal és mindenben támogatja az olaszokat.

Az új típusú koronavírus már Svájcban is felütötte a fejét február végén. Azóta több száz ember fertőződött meg az országban, és csütörtökön már egy halálesetről is beszámoltak. Az áldozat egy idős ember volt, aki már betegségekkel is küzdött. Svájc ezért arra kérte a 65 év feletti lakosait és az egyéb okokból veszélyeztetetteket, hogy lehetőleg kerüljék a tömegközlekedést és bevásárlást a legforgalmasabb órákban, illetve minimalizálják a felesleges személyes kontaktust.

A koronavírus gyors terjedése miatt egyre több hatóság ajánlja, hogy jól gondoljuk át, elutazunk-e valahová. Emiatt aztán egyetlen nap alatt 150 szobafoglalást mondtak le a felkapott horvát szállodában. A további részletekért olvassa el az nlc.hu cikkét!