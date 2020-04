Koronavírus: lélegeztetőgépeket gyártat Amerika

Az Egyesült Államok valamennyi tagállamában hiány van lélegeztetőgépekből és berendezésekből, miközben az országban is terjed a koronavírus-fertőzés. A friss adatok szerint már több mint 245 ezer ember betegedett meg Amerikában. Az amerikai elnök ezért csütörtökön délután írta alá az újabb rendeletet, amelynek értelmében kötelezően lélegeztetőgépeket kell gyártania a General Electric, a Hill-Rom Holdings, a Medtronic, a ResMed, a Philips és a Vyaire Medical cégeknek. Ezek a vállalatok egyébként eddig is gyártottak egészségügyi berendezéseket, köztük lélegeztetőket is. Trump egyúttal felhatalmazta Alex Azart, az egészségügyi tárca irányítóját, hogy egyeztesse az érintett vállalatokkal a termelésre vonatkozó részleteket, például a gyártáshoz szükséges alapanyagok biztosítását.

Szájmaszkot viselő járókelő Washingtonban. Fotó: Getty Images

Az idősotthonokban is nagy a baj

Közben az amerikai idősotthonokban meredeken emelkedik a halálozások aránya. Ezekben az intézményekben eddig összesen legalább 450 halálos áldozata van az új típusú koronavírusnak - az országos látogatási tilalom ellenére is. Különösen nehéz a helyzet az északnyugati Washington államban, Tennessee-ben, New Jerseyben, Ohióban, Nyugat-Virginiában és Marylandben is.

Koronavírus: több mint 1 millió beteg világszerte - olvassa el a részleteket!

Több idősotthont kiürítettek, a Tennessee-i Nashville-ben például a Nemzeti Gárda tagjainak segítségéven szállították át egy másik otthonban a lakókat. A marylandi Rockville-ben és a virginiai Richmondban szintén kiürítettek több otthont átmeneti időre. Az ohiói Daytonban két, egymáshoz közel fekvő otthonban összesen 6 idős ember halt meg, és csaknem ötvenen megfertőződtek. Maryland egyik kisvárosának idősotthonából 77 megbetegedést és 5 halálesetet regisztráltak. Larry Hogan, Maryland kormányzója a bozóttűz pusztításához hasonlította az ezekben az otthonokban rohamos gyorsasággal terjedő koronavírus-járványt.

Az elnök még nem fertőződött meg

Donald Trump amerikai elnök újabb koronavírusteszten esett át, amelynek az eredménye negatív lett. A Fehér Ház közleménye szerint az elnök egészséges és tünetmentes. Joe Biden, az Obama-kormányzat volt alelnöke csütörtökön jelezte, hogy szívesen megosztaná a korábbi járványok során szerzett tapasztalatait Donald Trumppal. Mint mondta, kicsit másként ugyan, de az előző kormány is átesett ezen. "Remélem, néhány leckét megszívlelhetnek abból, amit mi jól csináltunk, és abból is, amit talán rosszul tettünk" - fogalmazott. Joe Biden alelnöksége idején egyébként az ebolajárvány pusztított, de nem az Egyesült Államokban, hanem Afrikában. Az Egyesült Államokban nem fordult elő ebolafertőzés. Donald Trump a Fehér Házban tartott szokásos napi sajtókonferencián reagált Biden felvetésére. "Őszintén szólva nem ismerem őt nagyon jól, de azt gondolom, hogy valószínűleg rendes ember. Ha hívni akar, természetesen válaszolok a hívásra - fogalmazott az elnök.

Szobakarantén van több magyar idősotthonban, mert ha egy ilyen intézménybe bejut a koronavírus, annak nagyon veszélyes következménye lehet. Olvassa el a részleteket társportálunk, az nlc.hu cikkében!