Koronavírus: komoly javulás jöhet itthon

A 16. héten elvégzett vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg az új típusú koronavírus örökítőanyagának szennyvízből kimutatható koncentrációjában. Területi eltérések továbbra is tapasztalhatóak, ám emelkedés már csak Debrecenben figyelhető meg - számolt be róla az NNK.

Egerben és Kaposváron továbbra is az átlagosnál magasabb a koronavírus-koncentráció, Budapest északi és déli részén ugyanakkor egészen alacsony értékeket mértek. Ugyanez igaz az öt vizsgált Budapest-környéki településre, vagyis Tökölre, Biatorbágyra, Szigetszentmiklósra, Budakeszire és Százhalombattára is. Emellett Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben csökkenő tendencia látható.

A többi településen mérsékelt koncentrációt és stagnáló tendenciát láttak a szakemberek. A biztató hírek ellenére azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma még nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma pedig továbbra is magas, így még mindig számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírus örökítőanyagát.

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-járvány lassításában. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését. Az NNK továbbá azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a védőoltás lehetőségével.

