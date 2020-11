Koronavírus: katonák segítik az egészségügy munkáját

Már katonák is segítik az egészségügyi dolgozók munkáját, de természetesen nem olyan feladatokat látnak el, amelyekhez egészségügyi szakmai képzettség kell. A katonák elsősorban fizikai, illetve logisztikai munkákat végeznek majd, de segítenek például a hőmérőzésben is. Fő feladatuk, hogy az egészségügyi dolgozók leterheltségét csökkentsék a koronavírus-járvány idején - jelentette ki.

Már katonák is segítik az egészségügyi dolgozók munkáját. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Egyéb feladatokat is ellátnak

A honvédelmi miniszter közölte azt is, hogy a köznevelési intézményekben az őszi szünetben végzett fertőtlenítési feladatok óta számos további helyről érkezett erre vonatkozó kérés a honvédséghez. Az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében tehát folyamatosan végzik a katonák - köztük önkéntes tartalékosok is - a fertőtlenítési feladatokat. Emellett a katonák határbiztosítási és határzárási feladatokban, valamint a humanitárius korridorok biztosításában is részt vesznek - mondta a miniszter.

h i r d e t é s

A rendőrök munkáját is segítik

Kíváncsi, milyen a járvány az egészségügyi dolgozók szemével? Olvassa el cikkünket!

Közben Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy hétfőtől a rendőrök munkáját is segítik a katonák a közterületeken, vagyis részt vesznek a közrend, a köznyugalom és a közbiztonság fenntartásában a koronavírus okozta nehéz helyzetben. Ez azt jelenti, hogy segédkeznek a veszélyhelyzeti szabályok, valamint a kijárási tilalom szabályainak ellenőrzésében, továbbá az egészségügy működőképességét is segítik. Ezzel kapcsolatban az államtitkár úgy fogalmazott, a magyar honvédség minden képességével és eszközével rendelkezésére áll a magyar embereknek, hogy az ország működőképességét és biztonságát, békéjét fenn tudjuk tartani.

"Kritikus az állapota, de nem kell ilyen sűrűn telefonálni": ezt mondta egy főorvos egy nőnek, akinek a férje élet-halál között lélegeztetőgépen van - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!