Koronavírus: ilyen hátrányok érhetik az oltatlanokat

Romániában további lazítások léptek hatályba: a korábbi 2500-ról 75 ezerre emelték a szabadtéri fesztiválok létszámkorlátozását, az eddigi 300-ról pedig 400-ra emelkedett a magánrendezvényeken (lagzikon, keresztelőkön, torokon) engedélyezett maximális létszám. Emellett a sportrendezvényeken immár a lelátók teljes kapacitása igénybe vehető. A gyülekezési korlátozások ezen enyhítéseit azonban feltételekhez kötötték: a nagyobb létszámú rendezvényeken kizárólag a koronavírus elleni védettséggel rendelkezők - beoltottak, friss negatív teszttel rendelkezők, vagy a betegségen az utóbbi fél évben átesettek - vehetnek részt, másrészt a lazítások csakis olyan településeken érvényesek, ahol a fertőzési ráta alacsony, vagyis a megelőző két hétben diagnosztizált fertőzések száma nem haladja meg a helyi lakosság két ezrelékét.

Az oktatást is korlátozhatják

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) bejelentette, hogy jelenléti oktatásra csak a beoltott, a betegségen átesett vagy negatív tesztet felmutató diákokat fogadja. A BBTE szenátusa csütörtökön fogadott el döntést arról, hogy csak azok a hallgatók lehetnek a tantermekben az órákon, akik

már legalább 10 napja megkapták a koronavírus elleni védőoltást (két dózisos oltástípusok esetén mind a két dózist),

több mint 15 napja, de kevesebb, mint 180 napja átestek a fertőzésen,

72 óránál nem régebbi PCR teszttel, vagy 24 óránál nem régebbi antigén teszttel igazolják, hogy nem fertőzöttek.

Azok a hallgatók, akik nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, az interneten keresztül hallgathatják az órákat. A hallgatói szervezetek képviselőinek a javaslatára ezen feltételek alapján fogadják be a BBTE hallgatóit az egyetemi kollégiumokba is.

Ukrajna is szigorít az oltatlanokkal szemben

Ukrajna hamarosan kénytelen lesz korlátozásokat bevezetni azok számára, akik nem oltatták be magukat az új típusú koronavírus ellen - közölte közösségi oldalán Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke. Azt a korlátozást viszont már korábban bejelentették, miszerint csak azokban az oktatási intézményekben folytatódhat az oktatás a szokásos módon, amelyekben a tanári kar legalább nyolcvan százaléka be van oltva. Eddig a pedagógusoknak mintegy fele vette fel a védőoltást. Egy helyi hírportál szerint logikus lenne, hogy hasonló korlátozást vezessenek be a közösségi közlekedés, a vendéglátóegységek, az üzletek, illetve az önkormányzati intézmények alkalmazottaira is, mivel ők szintén közvetlen kapcsolatban vannak a lakossággal. "Egy beteg buszvezető nem fertőz meg kevesebb embert, mint egy koronavírusos tanár" - indokolta álláspontját Raduckij.

Csehországban is előnyt élveznek a beoltottak

Néhány területen már Csehországban is előnyt élveznek a koronavírus ellen beoltott személyek a nem beoltottakkal szemben. A hétfői prágai lapok úgy látják, hogy ezzel Csehország is csatlakozott ahhoz az egyre erősödő nemzetközi trendhez, amely kedvezményezi a beoltottakat. Az egészségügyi minisztérium rendelete szerint ez elsősorban a tömegrendezvényeken való részvételt érinti. A kültéri tömegrendezvényeken 7000-re, a beltérieken pedig 3000-re emelték általánosan a lehetséges résztvevők számát. Ezt a keretet a rendezők túlléphetik, de csak olyanokkal, akik már be vannak oltva, vagy hat hónapnál nem régebben átestek a COVID-19-betegségen.

Ezentúl az éjjeli klubokban és bárokban is engedélyezik az élő zenét és a táncot, de a résztvevőknek oltással kell rendelkezniük. Könnyebben jutnak belépőhöz a beoltottak a színházakban vagy más kulturális rendezvényeken. Már nem korlátozzák a fürdőhelyek, strandok látogatóinak számát, de a bejutáshoz vakcináció vagy pedig friss negatív teszt szükséges. Ugyanez a szabály érvényes a vendéglők látogatására is.

