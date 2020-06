Koronavírus: így fertőtlenítik a buszokat itthon

Március óta - a koronavírus elleni védekezés jegyében - csaknem 650 autóbusz belső légterében végeztek ózonos fertőtlenítést a Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint. Az eljárás hatékonysága olyannyira meggyőző volt, hogy a cég úgy döntött, saját gépeket vásárol.

Ezután is fokozottan védik az utasokat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Naponta 350 buszt fertőtlenítenek

Koronavírus: újabb változások a távolsági buszokon - a részletekért kattintson!

A vállalat 58 ózongenerátort vásárolt, összesen 8 millió forintért. Az új készülékekkel naponta csaknem 350 autóbuszt tisztítanak meg, így húsz nap alatt a teljes - mintegy 6500 buszból álló - járműállomány sorra kerül. Ezáltal nemcsak az új típusú koronavírus, hanem számos más kórokozó ellen is védve lesznek az utasok. Kiemelték továbbá, hogy továbbra is fokozottan takarítják az állomásokat is, és országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót helyeztek ki.

Az ózon ezért jó

Az ózon az egyik legerősebb oxidáló- és fertőtlenítőszer, amely minden ismert mikroorganizmust megsemmisít, tehát a koronavírust is. Ráadásul az ózon ellen a baktériumok, a vírusok és a gombák nem válnak immunissá - nem úgy, mint a hagyományos vegyszerek esetében.

A fertőzöttek egészen kis százaléka rendkívül sok embernek adhatja tovább a koronavírust - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!