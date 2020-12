Koronavírus: huszonegyre nő az oltópontok száma

Müller Cecília hangsúlyozta, a korábbi, jelképes mennyiségű vakcinát tartalmazó szállítmányból az eddigi öt oltóhelyen négy nap alatt 3789 intenzív, sürgősségi és a koronavírusos betegeket kezelő osztályokon tevékenykedő egészségügyi dolgozót oltottak be. A szerda reggel Magyarországra érkezett 70 ezer vakcina 35 ezer egészségügyi dolgozó - köztük egy újabb kör, a háziorvosok - beoltásának megkezdését is lehetővé teszi.

További adagokat is megrendeltek, az év elején is több tételben, folyamatosan érkeznek szállítmányok Magyarországra - így a tisztifőorvos, aki hozzátette: akkor már a szociális intézmények lakói és dolgozói is sorra kerülnek.

Megérkezett az oltóanyag a Pécsi Tudományegyetem Klinikai központjába. Fotó: MTI, Sóki Tamás

Nem volt rajtuk maszk, megbüntették őket

A Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinája után újabb oltóanyagot engedélyezett szerdán a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA). Részletek! h i r d e t é s

A sajtótájékoztatón Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese is felszólalt. Tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 227, a járvány kezdete óta pedig 16 724 emberrel szemben intézkedett a rendőrség a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegése miatt. 198-an az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen; közülük 41-en helyszíni bírságot kaptak, 65 emberrel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek, a többieket figyelmeztették.

Ugyanakkor 12 emberrel szemben azért intézkedtek, mert buszon, villamoson, megállóban nem volt rajtuk maszk, 17-en pedig bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt - tette hozzá az alezredes.

Bekeményített Eplény a maszk nélküli síelőkkel szemben - hogy pontosan hogyan döntött a Síaréna, arról társportálunk, az nlc.hu cikkében olvashat.