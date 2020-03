Koronavírus: hibák, amik növelik a fertőzés esélyét

Magyarországon is megjelent a koronavírus

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Facebookon jelentette be, hogy Magyarországot is elérte a járvány: két iráni, hazánkban tanuló diáknak lett pozitív a koronavírustesztje. Szlávik János osztályvezető főorvos elmondta, hogy tüneteket nem mutatnak, de mivel a tesztjük pozitív lett, izolálták őket, illetve egyikük házastársát, és másikuk barátnőjét is megfigyelés alatt tartják.

Magyarországon is vannak koronavírus-fertőzöttek. Fotó: Getty Images

Annak az esélye tehát, hogy megfertőződhetünk, most még nagyobb lett, így mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne kapjuk el a vírust - vagy azért, hogy ha megbetegedtünk, ne terjesszük el a kórokozót. Mutatjuk, melyek azok a hibák, amelyek növelhetik a koronavírus-fertőzést.

Nem vonulunk karanténba, ha betegek vagyunk

Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC, magyarul: járványügyi és betegségmegelőzési központ) ajánlása a következő: ha elkaptuk a koronavírus-fertőzést, vagy bizonyos tünetek megléte miatt - hőemelkedésünk van, köhögünk, fáj a torkunk - gyanítjuk, hogy megbetegedtünk, mindenképpen vonuljunk karanténba, ellenkező esetben másokat is megfertőzhetünk. Amennyiben pedig komolyabb panaszaik vannak - magas láz, gyengeség, letargia, légszomj -, kérjünk orvosi segítséget, mert valószínűleg kórházi kezelésre van szükségünk az állapotunk javulása érdekében.

Eric McNulty, a Harvard Egyetem munkatársa hangsúlyozza: vegyük komolyan a karantént. "Sokan dolgoznak otthonról időről időre, ami azonban nem jelenti azt, hogy be lennének zárva a lakásukba. Karantén alatt viszont tényleg otthon kell maradni" - szögezi le a szakember.

Ha másokkal élünk együtt, legyen szó emberekről vagy állatokról, ne feledjük, hogy tőlük is távol kell tartanunk magunkat. Egyelőre még nem igazolt, hogy a házi kedvenceinket is megfertőzhetjük a vírussal, de az a biztos, ha a kritikus időszakban nem érintkezünk velük, javasolja a CDC. Ha megbetegszünk, és a gyógyulás időszaka alatt valamilyen okból kifolyólag nem tudjuk másra bízni a kisállatokat, akkor "mindig mossunk kezet, mielőtt érintkezünk velük, illetve utána is, és viseljünk maszkot" - emeli ki a CDC.

Nem hivatalos, megbízható fórumokról tájékozódunk

A közösségi média térhódítása óta nagyon könnyen terjednek az álhírek, hamis információk, összeesküvés-elméletek, amelyeknek sokan bedőlnek - ahelyett, hogy hivatalos, megbízható, szakemberek közléseire hivatkozó fórumokról tájékozódnának. Ez a többi között azzal járhat, hogy nem veszik komolyan a fertőzést, és akkor sem vonulnak karanténba, ha megbetegedtek. Legyünk szkeptikusak a szomszédaink, családtagjaink, ismerőseink tanácsaival kapcsolatban is. "Az alattunk lakó bácsi nem tudja jobban, mit kell tenni járványveszély idején, mint a CDC" - mondja McNulty.

Csak az alternatív gyógymódokban hiszünk

Dr. Stanley Deresinski, a Stanford Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó professzora kiemeli: azok a fertőzöttek, akik ahelyett, hogy önkéntes karanténba vonulnának, alternatív kezelési módokkal próbálkoznak, potenciális veszélyforrást jelentenek a közösségre nézve. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pontosan ezért hozott létre egy "mítoszromboló" oldalt, ahol a többi között azokról a "csodagyógymódokról" is ír - ilyen például afokhagymamegnövelt adagban történő fogyasztása -, amelyekben sokan hisznek, de teljesen hatástalanok a koronavírus ellen.

Nem figyelünk oda a higiéniára

Egyértelműnek tűnhet, hogy figyelünk a személyes higiéniánkra, az igazság azonban az, hogy a legtöbben ezt még járványveszély idején sem teszik meg. Pedig nem teljesíthetetlen szabályokról van szó, a CDC ajánlásai a következők:

Kerüljük a beteg emberekkel való kontaktust.

Ne érintsük meg a szemünket, szánkat, orrunkat.

Maradjunk otthon, ha betegek vagyunk.

Ha tüsszentünk, köhögünk, azt zsebkendőbe, a könyökhajlatunkba tegyük, semmiképpen se a levegőbe, a zsebkendőt pedig használat után dobjuk azonnal a szemétbe.

A gyakran használt tárgyakat rendszeresen fertőtlenítsük.

Ha lebetegedtünk, viseljünk maszkot, így nem fertőzünk meg másokat.

Rendszeresen mossunk kezet, és minden alkalommal legalább 20 másodpercig tartson a művelet.

Ha nincs lehetőség kézmosásra, használjunk olyan kézfertőtlenítőt, aminek alkoholtartalma legalább 60 százalékos.

Az American Journal of Public Health 2008-as tanulmánya szerint ezek az óvintézkedések 21 százalékkal csökkentik a légzőszervi megbetegedések terjedésének esélyét.

Arcmaszkokat halmozunk fel

Számtalan hír jelent meg arról, hogy szinte sehol nem lehet maszkokat kapni az országban (sőt, világszerte is jellemző a hiány), a fertőzéstől rettegők ugyanis minden létező fajtát felvásároltak. Pedig a sebészi maszk például, aminek a legnagyobb a keletje, és a legegyszerűbb a használata, nem véd meg a koronavírustól. Ennek az az oka, hogy lazán illeszkedik a szájra és az orra (a szemet ráadásul nem is takarja), és nem blokkolja az apró vírusrészecskéket. Bár vannak maszkok, amik hatásosabbak lehetnek, azokból sem érdemes betárazni. Dr. Robert Glatter, a New York-i Lenox Hill Kórház sürgősségi orvosa szerint ugyanis így azok nem jutnak majd hozzá a maszkokhoz, akiknek valóban szükségük lenne rájuk: egészségügyi dolgozók, fertőzöttek stb.

