Koronavírus: gyógyulás után eddig tart az immunitás

A koronavírus-fertőzésből kigyógyult személyek szervezetében a megfertőződés után 5-7 hónappal is kimutathatóak az antitestek, az immunitás tehát stabilan fennmarad - állapították meg friss kutatásukban az Arizonai Egyetem kutatói. A tudósok szerint azonban az újrafertőződéssel szembeni védettség ennél jóval tovább tarthat - számolt be róla a Medicalxpress. A kutatás csaknem 6 ezer fő bevonásával készült.

Akár fél évig is jelen vannak a szervezetben az immunitást biztonsító antitestek.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Akár évekig is tarthat az immunitás

A kutatók korábban még azt feltételezték, hogy az antitestek termelődése a COVID-19-ből való felépülés után rövid idővel megáll. Ezek a vizsgálatok azonban - tévesen - a B-sejtekre koncentráltak, és nem a T-sejtekre. Pedig az utóbbiak képzik az úgynevezett erős antitesteket - véli Deepta Bhattacharya egyetemi docens, a kutatás társszerzője.

Példaként megemlítette, hogy akik 2003-ban megfertőződtek a szintén a koronavírusok családjába tartozó SARS-vírussal, azok még most - tehát 17 évvel később - is immunisak. A szakemberek tehát most már azt feltételezik, hogy az új típusú koronavírus esetében is jóval tovább tarthat az immunitás, mint néhány hét vagy hónap.

