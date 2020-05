Koronavírus: erre figyeljünk a játszótereken

A játszótereken nehezebb folyamatosan 1,5 méteres távolságot tartani, ezért nagyon fontos, hogy csak egészséges szülők és gyerekek vegyék igénybe a szabadtéri játéklehetőségeket - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Mint mondta, a koronavírus-járvány idején a játszóterek fenntartóinak kiemelt figyelmet kell fordítani a játékok megfelelő műszaki állapotára és rendszeres fertőtlenítésére, ezek mellett pedig a homokozókban lévő homokot is gyakran ki kell cserélni, illetve át kell forgatni. Nagyon fontos továbbá, hogy a játszóterek területén legyen lehetőség a hulladékgyűjtésre, a szemeteseket pedig rendszeresen ürítsék.

Gyerekek hintáznak szüleikkel a fővárosi Hunyadi téren lévő játszótéren.

A tisztifőorvos szerint a maszk és a kesztyű folyamatos viselése csak zavarná a gyerekeket, ezért nem ajánlja ezek használatát a játszótéren. Ha a védekezőeszköz miatt a gyerekek gyakrabban nyúlnak az arcukhoz, akkor a többet árt, mint amennyit használ, mert akár meg is növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát - fogalmazott. A szülőknek azt javasolja, hogy kézmosási lehetőség hiányában vigyenek magukkal kéztörlő kendőt, hazaérkezést követően pedig alapos, szappanos kézmosás és ruhaváltás is ajánlott.

Mi a helyzet az idősotthonokkal?

Magyarországon 100 ezer lakosra jelenleg 36,8 koronavírus-fertőzött jut, és az aktív fertőzöttek mintegy harmada szorul kórházi kezelésre. Ez a környező országokhoz és a globális helyzethez viszonyítva továbbra is kedvező adat - emelte ki a tisztifőorvos. Mint mondta, az elmúlt napon regisztrált 42 új esetet a fővárosból és 5 megyéből jelentették, egy részük bentlakásos szociális intézményekből került ki. Eddig 33 idősotthonban ütötte fel a fejét az új kór, összesen 846 gondozott és 139 dolgozó fertőződött meg. Az elhunytak száma 110, 298-an pedig már meggyógyultak.

Több kutatócsoport is dolgozik

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy Magyarországon több kutatócsoport végzi egyidejűleg a munkát. A tudósok az új típusú koronavírus természetét és mutációját is vizsgálják. Emellett azonban a klinikai területen is számos kutatás folyik, hogy újabb gyógymódokat találjanak a COVID-19 nevű betegség ellen. Példaként említette, hogy a vérplazmaterápia is egy ilyen munka eredménye.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy bár a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások már országszerte megszűntek, a rendőrség továbbra is a biztonsági előírások betartását kéri mindenkiről. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

