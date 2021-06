Koronavírus: enyhébb feltételekkel utazhatnak az oltottak

Az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Unión belüli szabad mozgásra vonatkozó korlátozások összehangolásáról szóló ajánlás felülvizsgálatára. Az új álláspont szerint az új típusú koronavírus okozta járványhelyzet enyhülése és az átoltottság növekedése miatt enyhülhetnek a beutazási korlátozások, főként az oltottak számára.

Várhatóan enyhébb feltételekkel utazhatnak majd az oltottak.

Ki utazhat szabadon?

A bizottság javaslatai szerint az uniós digitális igazolvánnyal vagy egy annak megfelelő oltási bizonyítvánnyal rendelkező személyek a második adag koronavírus-vakcina beadását követő 14. nap után mentesülnének az utazási korlátozások és a karantén alól. A 6 év alatti gyermekeket azonban mentesíteni kell az utazással kapcsolatos vizsgálatok alól - vélik. Azt is javasolják, hogy az alacsony kockázatú területekről történő beutazás ne essen korlátozások alá, ugyanakkor a mérsékelt, a magas és a nagyon magas kockázatú területekről történő beutazás esetében a tagállamok PCR- vagy antigén tesztelést, karantént, illetve belépési tilalmat is elrendelhetnek.

Vészfékkel az új mutánsok ellen

A testület a koronavírus-járvány kockázatával még jelentősen érintett területekre vonatkozó közös kritériumok felülvizsgálatát is szorgalmazza. Javasolják továbbá egy úgynevezett vészfékmechanizmus bevezetését is új vírusmutánsok előfordulása esetén. A tagállamoknak például újra be kellene vezetniük az utazásokra vonatkozó korlátozásokat, ha ismét romlana a járványhelyzet, vagy ha az új variánsok aggasztó mértekben terjedésnek indulnának. Ezeken felül a megfizethető és széles körű tesztelés is szerepel az ajánlások között.

