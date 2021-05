Koronavírus: ennyit javult a hazai helyzet

Látványosan javulnak Magyarországon a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos számok. Folyamatosan csökken például a kórházi kezelésre szoruló betegek és az aktív fertőzöttek száma is, az új esetek száma pedig országosan 35 százalékkal csökkent a 17. héthez képest - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. Mint mondta, a legnagyobb, 45-50 százalékos javulást Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád és Tolna megyében jegyezték fel.

Oltóanyagot készítenek elő a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Van, ami nem változott

A legtöbb fertőzöttet továbbra is a fővárosban és Pest megyében regisztrálják. A koronavírusos emberek átlagéletkora még mindig 43 év, és a nemek közti eloszlás is változatlan - az esetek 56 százalékában nő az érintett személy. A szakember ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyógyultak egy része az életminőséget is rontó, elhúzódó tünetekkel, úgynevezett post-COVID szindrómával küzdhet, így azt javasolják, hogy aki a felépülés után is furcsa panaszokat észlel, mielőbb kérjen segítséget háziorvosától.

Új vakcinák jöttek

Az osztályvezető kitért arra is, hogy újabb utánpótlások érkeztek az országba az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinákból. A Modernától 64800, a Janssentől 30 ezer, az AstraZenecától pedig 62700 adagot kaptunk.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy az lemúlt napon 438, szeptember 21-e óta pedig csaknem 69 ezer személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviseléi szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

