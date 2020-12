Koronavírus: ennyi magyar iskolába jutott be

A jelenlegi adatok szerint 146 óvodában 1-1 csoport esetében, 79 és óvodában és 42 általános iskolában pedig a teljes intézményt érintve rendkívüli szünet van. Emellett 393 általános iskolában egy-két osztály, 31 intézményben pedig az összes diák digitális tandrendre állt át az új típusú koronavírus felbukkanása miatt - részletezte Maruzsa Zoltán.

Kiderült, eddig mennyi magyar iskolába jutott be a koronavírus.

Az intézmények többségében még nem volt gond

Az államtitkár arra is kitért, hogy a köznevelési intézményekből 17562 bejelentés érkezett járványügyi eseményekkel kapcsolatban szeptember 1-je óta. Csaknem 9 ezer esetben intézkedni is kellett a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében: 3668 esetben rendkívüli szünetet, 5247 esteben digitális tanrendet rendelt el az operatív törzs.

Egyébként a csaknem 11 ezer intézményből mintegy 4100 helyen volt szükség járványügyi intézkedés bevezetésére. Ez azonban azt is jelenti, hogy az iskolák és óvodák 63 százalékát egyáltalán nem érintette eddig a koronavírus-járvány. Az államtitkár szerint ez azt jelzi, hogy a védekezés sikeres volt, és egyúttal köszenetet is mondott a küzdelem résztvevőinek, elsősorban a pedagógusoknak és a szülőknek.

Mi lesz januártól?

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy az általános iskolások január 4-én térhetnek majd vissza a tantermekbe, a középiskolásoknak viszont csak 11-étől indul újra a jelenléti oktatás, az első héten tehát még online tanulnak. A tájékoztatás szerint egyébként az intézményeket továbbra is ellátják fert szerekkel, és a reggeli hőmérőzés is folytatódik. Az államtitkár hangsúlyozta, a 4-ei kezdés előtti hétvégén minden pedagógusnak lehetősége lesz ingyenesen teszteltetni magát. A diákok figyelmét pedig arra hívta fel, hogy a téli szünetben is fontos a szabályok betartása és a felesleges találkozások elkerülése.

