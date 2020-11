Koronavírus: ekkora szerepe van a gyógykezelésnek

A Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője kiemelte, hogy a tabletta formájában szedhető favipiravir a COVID-19 betegség korai stádiumában képes hatékonyan gátolni a vírus szaporodását. Ezzel szemben az Egyesült Államokban és az Európai Unióban engedélyezett, és már Magyarországon is gyártott remdesivir a kórházi kezelést igénylő betegek kezelésében jelent segítséget.

Mit kell tudni favipiravirról?

A favipiravir egy széles spektrumú vírusellenes hatóanyag. Az ezt tartalmazó készítmények több vizsgálatban is hatékonynak bizonyultak az új típusú koronavírus által okozott betegséggel szemben. Azonban jelenleg is több vizsgálat folyamatban van - köztük azé a készítményé, amelyet a magyar konzorcium fejlesztett. A gyógyszert számos klinikai vizsgálatban használták már az influenzafertőzés kezelésére, és már több százezer koronavírusos beteg is kapott belőle világszerte. A kezeléseken kevés és enyhe mellékhatást tapasztaltak, ugyanakkor a gyógyszer terhesség esetén nem alkalmazható.

A faviparivir használatának azonban van egy fontos feltétele is. Mivel a hatóanyag a koronavírus szaporodását gátolja, ezért csak a betegség első fázisában, a tünetek megjelenésétől számított 7-10 napon belül alkalmazható a legnagyobb sikerrel. A járvány erősödésével, illetve a kórházi kapacitások szűkülésével azonban egyre kisebb az esély arra, hogy a betegek afertőzéskorai fázisában hozzájutnak ehhez a kezeléshez, hiszen jelenleg a favipiravirtartalmú készítményeket csak kórházban alkalmazzák - mondta el Keserű György Miklós.

A szakember szerint az eddigi kedvező tapasztalatok lehetőséget adnak arra, hogy a készítményhez akár már az alapellátásban, tehát kórházon kívül hozzájuthassanak azok, akiknél a tünetek felvetik a koronavírus-fertőzöttség esélyét. Ez nemcsak a betegnek jelenthet gyors megoldást, hanem a korai beavatkozással a kórházak is tehermentesíthetők - mutatott rá a szakember, aki a Koronavírus-kutató Akciócsoportban is küzd a járvány megfékezéséért.

