Koronavírus: egy újabb váratlan mellékhatás

Az American Academy of Dermatology szerint a hajvesztés hátterében állhat genetika, életkor, hormoningadozás, betegség, de okozhatja stressz vagy valamilyen gyógyszermellékhatás is. A COVID-19 betegek egy részénél pedig a hajvesztés egy átmeneti formája, az úgynevezett telogén effluvium léphet fel.

A telogén effluvium hátterében állhat komolyabb érzelmi vagy fizikai stressz, magas láz, valamilyen betegség, vagy hirtelen történő nagyobb mértékű fogyás - ezek pedig a COVID-19 tünetei is lehetnek. Az ilyen típusú hajhullás az egész fejen jelentkezik, nem csak lokálisan, mint például a férfiaknál gyakran a fejtetőn kialakuló foltos kopaszodás, és jóval több hajszál elvesztését jelenti az átlagosnak számító napi 50-100 hajszálnál.

A hajhullásnak számos oka lehet, akár a COVID-19 is. Fotó: Getty Images

Egy hajszál élettartamának három ciklusa van. Az idő 85-90 százalékában növekszik, körülbelül 5 százalékában pihen, és 5-10 százalékában pedig hullik. Ha valamilyen komoly stresszhelyzetbe kerülünk, vagy sokk ér minket, akkor a hajszálaink akár 50 százaléka is villámgyorsan eljuthat a hullási fázisba. Dr. Sara Hogan, a WebMD-nek nyilatkozó szakorvos szerint a folyamat gyakran késleltetve zajlik, éppen a hajszál életciklusai miatt. Emiatt megeshet, hogy a haj nagymértékű hullása az esemény után 3-5 hónappal jelentkezik. A koronavírussal kapcsolatban pedig épp nagyjából ebben az időablakban vagyunk.

A tavaszi járvány nyomán súlyosabb lehet

Dr. Hogan szerint a globális járvány hatására megemelkedhet a hajhullásos esetek száma. Mint mondta, a telogén effluviumot akár autoimmun betegség, stroke, vagy szívroham is okozhatja, de gyakran megtörténik olyanokkal is, akiket valamilyen komoly stressz ér. Márpedig akár mi, akár valamely szerettünk kapta el a koronavírust, az nagy megterhelést jelenthet, de emellett mostanság sokaknak meg kell küzdeniük olyan problémákkal is, mint a munkanélküliség, anyagi bizonytalanság, a félelem, bezártság és bizonytalanság okozta komoly érzelmi stressz.

Szakértők szerint a folyamat súlyosabb lehet azokban az országokban, ahová tavasszal érkezett a vírus, mivel ilyenkor sokaknál alapjáraton is tapasztalható egyfajta szezonális hajhullás, amely általában március és május közé esik. Az orvosok szerint nehéz lenne megmondani, hogy a koronavírusból gyógyuló betegek közül egyeseknek miért hullik a haja, és másoknak miért nem. Dr. Hogan szerint valószínűleg valamilyen genetikus ok állhat a háttérben.

