Koronavírus: egy baktérium lehet a járvány nyertese

Honnan származik a légiós betegség elnevezése? Mi köze ehhez egy philadelphiai hotelnek? Részletek itt.

"Most, amikor a kutya se használta a szállodát meg a konditermet, a víz nyilván felmelegszik a környezeti hőmérsékletre, az idő az végtelen sok, mert senki nem zuhanyzik, így a hetek óta nem használt zuhanyzók elfertőződhettek" - mutatott rá az Indexnek nyilatkozva Szilágyi Sándor, a Magyar Mérnöki Kamara tagja. A Legionella baktérium bármilyen tisztítatlan vízben képes megélni, így a természetes környezet mellett akár vízvezetékekben, légkondicionáló berendezésekben is. Ha a szennyezett vízzel együtt bejut a tüdőbe - például zuhanyzás közben -, súlyos megbetegedést okozhat.

Veszélyes baktérium szaporodhatott el a hetek óta nem használt vízvezetékekben. Fotó: Getty Images

Az e baktériumok által kiváltott betegségek összefoglaló neve legionellózis. Ebbe egyaránt beletartozik a légiós betegség és a Pontiac-láz. Előbbi legsúlyosabb, potenciálisan életveszélyes szövődménye a kétoldali tüdőgyulladás, míg utóbbi magas lázzal, hasmenéssel, nehézlégzéssel, illetve esetenként tudatzavarral jár együtt. Müller Cecília országos tisztífőorvos az operatív törzs május 8-i sajtótájékoztatóján megemlítette a Legionella baktériumokat, de csak a meleg vízzel összefüggésben. Szilágyi szerint ugyanakkor a hideg vizes rendszereket is fertőtleníteni kell.

Afertőzésmegelőzésének legbiztosabb módja ugyanis a rendszeres fertőtlenítés - például klórral, ózonnal vagy akár UV-fényes csírátlanítással. Mint azt a szakértő kifejtette, még a családi házak is veszélyforrást jelenthetnek, ha hetekig nem járt bennük senki, illetve nem használták a fürdőszobát. "Gyakorlatilag mindenhol, ahol emberek gőzzel találkoznak (akár gyárak is, ahol zuhanyzók vannak), és a vezetékekben most hetekig állt a víz, érdemes fertőtleníteni a rendszert" - olvasható az Index cikkében.