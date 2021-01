Koronavírus: drasztikus lépés a briteknél

Koronavírus: már a szomszédban van a mutáns változat - kattintson a részletekért!

Már folyamatban van az ország történetének legnagyobb oltási kampánya, és már eddig is több ember kapta meg az Egyesült Királyságban a koronavírus elleni oltást, mint Európa többi országában együtt - ismertette Johnson. Hétfőn ráadásul elkezdődött az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által közösen kidolgozott oltóanyag országos alkalmazása is. A kormány várakozása szerint a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokban már február közepére mindenkinek beadják a vakcina első dózisát.

Ez azt jelenti, hogy másfél hónapon belül az idősotthonok összes lakója és gondozóik, a 70 éven felüli korosztály minden tagja, az egészségügyi és a gondozói hálózatok első vonalában dolgozók, valamint a krónikus betegségek miatt különösen veszélyeztetett személyek mindegyike részesül a védőoltásban - mondta. Mindez lehetővé teszi majd számos olyan korlátozás feloldását, amelytől az ország hosszú ideje szenved. Most viszont még szükség van az eddigieknél is szigorúbb korlátozásokra a koronavírus-járvány féken tartása érdekében.

h i r d e t é s

Meg kell akadályozni az új variáns rohamos terjedését. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az új szigorításokról

Keddtől Anglia lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben - például az alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából - hagyhatja el otthonát, illetve akkor, ha valaki családon belüli erőszakcselekmény elől kénytelen menekülni. Munkába is járhatnak azok, akik nem tudják megoldani az otthoni munkavégzést. A munkába utazástól eltekintve azonban mindenkinek törekednie kell arra, hogy faluján, községén belül maradjon, vagy abban a városrészben, ahol lakik. Az iskoláknak a február közepén esedékes, télvégi szünetig online oktatásra kell átállniuk, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. Az élsport tervezett rendezvényeit ugyanakkor közönség nélkül meg lehet tartani. A szabadtéri testmozgást napi egy alkalomra kell korlátozni, és lehetőleg egyedül vagy legfeljebb egy emberrel közösen végezhetik a britek. Az óvodák viszont a koronavírus-járvány ellenére nyitva maradhatnak.

Ezért kell bekeményíteni

A brit miniszterelnök az intézkedéseket azzal indokolta, hogy az új típusú koronavírus decemberben azonosított új variánsa a szakértői vizsgálatok szerint 50-70 százalékkal fertőzőképesebb, mint a korábban izolált változatok. A brit kormányfő szerint a COVID-19-cel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben csaknem harmadával, 27 ezer közelébe emelkedett Angliában. Ez csaknem 40 százalékkal több, mint ahányan az áprilisi tetőzés idején kórházi kezelésre szorultak a betegség miatt. A járvány halálos áldozatainak száma pedig egy hét alatt 20 százalékkal emelkedett. A szakértők szerint a terjedés gyorsulásában elsődleges szerepe van az új vírusvariánsnak.

Koronavírus miatt került kórházba Larry King, a híres amerikai tévés - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!