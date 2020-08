Koronavírus: csuklás is jelezheti a fertőzést?

Milyen praktikák segíthetnek az átmeneti csuklás enyhítésében? Részletek itt.

A csuklást jelenleg nem említi az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedés lehetséges tünetei között az amerikai járványügyi hatóság (CDC). Mi több, egyelőre mindössze egyetlen olyan esettanulmány jelent meg, amely a COVID-19 és a csuklás lehetséges kapcsolatára irányítja rá a figyelmet. Mint azt dr. Mitchel Li chicagói sürgősségi szakorvos a Men's Health magazinnak nyilatkozva elmondta, saját páciensei körében még nem találkozott ezzel a panasszal, a közösségi médiában azonban több olyan bejegyzést is olvasott már, amelyben koronavírus-fertőzöttek kellemetlen csuklásról számoltak be.

Egyes esetekben tartós csuklás is társul a COVID-19 tüneteihez. Fotó: Getty Images

A The American Journal of Emergency Medicine című folyóiratban jelent meg júliusban egy 62 éves férfi története, akit négy napja tartó csuklással vettek fel a sürgősségire. A CT-vizsgálat ezt követően elváltozásokat mutatott ki a beteg tüdejében, illetve láza is volt. Végül a tesztelés után kiderült, hogy koronavírus-fertőzött. Dr. Li szerint azonban az esettanulmányt inkább a szokatlansága miatt publikálták, nem pedig azért, mert a csuklás egy megszokott COVID-19-tünet lenne.

Dr. Neal Shipley New York-i sürgősségi szakorvos ezzel együtt úgy véli, a koronavírus okozta tüdőirritáció valóban kiválthat csillapíthatatlan csuklási ingert. A csuklás nem más, mint a rekeszizom hirtelen fellépő, görcsös összehúzódása, amelyet okozhat valamilyen tüdőprobléma is, bár emellett számos más tényező is állhat a hátterében a refluxtól a gyógyszermellékhatásig.

Bármi is okozza azonban, abban mindkét szakember egyetért, hogy amennyiben a csuklás 48 órán át sem szűnik meg, úgy mindenképpen forduljunk vele orvoshoz. Krónikus panasz esetén akár tumor vagy cukorbetegség is állhat a háttérben. Ha pedig felmerül a gyanú, hogy kapcsolatba kerültünk egy koronavírus-fertőzöttel, illetve a csuklás mellélázvagy köhögés is társul, akkor mindenképpen hívjuk fel erre az eshetőségre is orvosunk figyelmét.

