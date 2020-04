Koronavírus: csaknem 2,5 millió beteg világszerte

Egy nap alatt csaknem 77 ezer új koronavírusos esetet és mintegy 5 ezer új áldozatot regisztráltak világszerte. A fertőzöttek és halottak száma az Egyesült Államokban a lemagasabb: az amerikaiak eddig csaknem 788 ezer megbetegedésről és több mint 40 ezer halálesetről számoltak be. Továbbra is New York államban a legsúlyosabb a helyzet, itt már 14600-an haltak meg.

Ilyen a helyzet Európában

Európán belül eddig Spanyolországban regisztrálták a legtöbb koronavírus-fetőzöttet, több mint 200 ezret. Emellett csaknem 21 ezer spanyol vesztette életét a járvány következtében. Az áldozatok száma azonban Olaszországban a legmagasabb az európai országok közül: itt már 24 ezren haltak meg, a betegek száma pedig meghaladta a 181 ezret.

Franciaország eddig több mint 156 ezer koronavírusos betegről és mintegy 20200 áldozatról, Németország 147 fertőzöttről és 4862 halottról, az Egyesült Királyság pedig csaknem 126 ezer megbetegedésről és több mint 16500 halálesetről számolt be.

Oroszországban is egyre több a beteg

A 10 legértintettebb ország közé tartozik még Törökország - csaknem 91 ezer koronavírusos beteggel és 2140 áldozattal -, Irán - 83505 fertőzöttel és több mit 5 ezer halottal -, és Oroszország is. Ez utóbbi országban már meghaladta a 47 ezret a megbetegedések száma, a halálesetek száma pedig 405. A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Kínában pedig eddig csaknem 84 ezer betegről és több mint 4500 áldozatról tudnak.

A koronavírus miatt elrendelt korlátozások feloldásának fokozatosságát hangsúlyozta Takesi Kasai, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Csendes-óceán nyugati térségéért felelős igazgatója. Mint mondta, aggasztó, hogy még mindig növekszik a fertőzöttek száma a világban, ezért csak lépcsőzetesen lehet feloldani a korlátozásokat.

