Koronavírus: aggódnak a bölcsődei dolgozók

A koronavírus-járvány súlyosbodása miatt jövő hétfőn életbe lépő intézkedések, illetve a bölcsődék nyitva tartása miatt a dolgozók soron kívüli oltását és tesztelését várják el. "Az oltás biztosítása és a tesztelés a jelen helyzetben a bölcsődei dolgozók számára az állam kötelessége, függetlenül attól, hogy a bölcsődék fenntartói jogait ki gyakorolja" - hangsúlyozta a szakszervezet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a 3 év alatti korosztályt nem tesztelik, pedig a gyerekek is hordozhatják a vírust, és meg is betegedhetnek.

Soron kívüli oltást és tesztelést várnak a bölcsődei dolgozók. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nincs lehetőség távolságtartásra

Az Európai Bizottság 2020 nyarán publikált, a koronavírus elleni vakcinázással kapcsolatos stratégiájában az elsőbbséget élvező csoportba tartozók közé sorolta azokat a munkavállalókat, akiknek a munkájuk jellegéből adódóan nincs lehetőségük a fizikai távolságtartásra. A szakszervezet rámutatott, hogy a bölcsődei dolgozók is ebbe a kategóriába tartoznak. A nevelést és a gondozást ugyanis csak a gyermekek közvetlen testközelében tudják elvégezni.

