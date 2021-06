Koronavírus: adatainkat használják a járvány értékelésére

A tajszámok alapján kapcsolják majd össze a különböző intézményeknél lévő adatainkat.

Pandémia-értékelő regiszter jön létre az oltási stratégia támogatására - ezt is tartalmazza az a módosító csomag, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló előerjesztéshez. A pandémia-értékelő regiszterben a tajszámok alapján kapcsolják össze a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint az Országos Mentőszolgálat rendelkezésére álló adatokat.

Fotó: Getty Images

A nagy nyilvántartás célja

Az előterjesztő a fertőző betegségektől különálló új regiszter létrehozását azzal indokolja, hogy a koronavírus-járvány jelenleg is fennáll. Ráadásul még az oltási program eredményességének országos monitorozására, illetve az egyes vakcinák hatékonyságának széleskörű, tudományos összevetésére sem áll még rendelkezésre ilyen adatbázis Európában.

További módosítások

A hatályos jogszabályok szerint a táppénz legfeljebb egy évig folyósítható. Egy változtatás azonban lehetőséget ad ennek meghosszabbítására méltányossági alapon, arra tekintettel, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi ellátások jó része halasztódott. A kormánynak lehetősége lesz továbbá a védettségi igazolványhoz kötődő védettségi idő rugalmas kezelésére, valamint a koronavírus-vakcina típusának és a dózis számának a feltüntetésére, illetve arra is, hogy a védettségi applikáció az uniós rendelet szerinti digitális igazolványként is működhessen. A kormány rendeletben mentesítést adhat a járványügyi intézkedések alól a védettségi igazolványok birtokosának, például a határátlépés esetén előírt kötelező karantén alól.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti rendelkezések módosítása tartalmazza a hitelfizetési moratórium szeptember 30-áig történő meghosszabbítását is. Közölték azt is, hogy a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok a veszélyhelyzet után még 120 napig érvényesek, a diákigazolványok pedig október végéig. A változtatás fenntartja a SZÉP-kártyákra utalt összegek alacsonyabb adózását is az év végéig. Egy másik módosítás pedig adatkezelést tesz lehetővé a határon túli, magyar igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon beoltottak esetében arra az esetre, ha harmadik oltásra is szükség lenne.

