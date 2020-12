Koronavírus: a vakcina-előjegyzés ezért hasznos

A regisztrálók elsők között kaphatnak tájékoztatást az új típusú koronavírus elleni oltásról szóló legújabb információkról, és arról is, hogy mikor kerül sor a védőoltás beadására. A tájékoztató anyagok azt is hangsúlyozzák, hogy az oltás önkéntes és ingyenes lesz, sorrendjét pedig a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg - ismertette Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Az oltás önkéntes és ingyenes lesz. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Új szakasz indul a küzdelemben

Az egyik közzétett tájékoztató videóban Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője hangsúlyozza, hogy a vakcina megjelenése új szakaszt jelent majd a vírus elleni küzdelemben, segítségével ugyanis véget vethetünk a koronavírus-járványnak. Kiemeli azt is, hogy az oltásra való előzetes regsztáció már elindult, így aki szeretné magát beoltatni, jelezze igényét a vakcina.info.gov.hu oldalon.

Nagy az érdeklődés

A regisztráció céljából elindított oldalon egyébként már az első napon több mint százezer magyar ember regisztrált. Ez is jelzi, hogy nagyfokú az érdeklődés a koronavírus elleni oltás iránt. A nyugdíjasoknak azonban a regisztrációra postai úton is lehetőségük nyílik. Ennek érdekében még az idei év végéig mintegy 2 millió idős embernek kézbesítik Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatólevelét, amely egy regisztráció űrlapot, és egy - ingyenes visszaküldést biztosító - válaszborítékot is tartalmaz. A postázás a mai naponmegkezdődött, első körben a fővárosban.

