Koronavírus: a szomszédban fizetnek az oltottaknak

Szerbiában keddtől igényelhető az a háromezer dináros - vagyis majdnem kilencezer forintos - támogatás, amelyet azok kaphatnak meg, akiket már beoltottak az új típusú koronavírus ellen. A szerb kormány azt reméli, hogy az anyagi támogatással növelni tudják az oltakozási kedvet. A hivatalos adatok szerint egyébként eddig a nagykorú lakosság 47 százaléka kapott legalább egy vakcinát. A cél az, hogy június 21-éig a 18 év felettiek körülbelül 60 százaléka megkapja legalább az első oltási adagot, és minden korlátozás megszűnhessen.

Elindult az uniós igazolvány igénylése

A horvát állampolgárok keddtől már igényelhetik az uniós koronavírus-igazolványt - azok is, akik még csak egy védőoltást kaptak. A QR-kódos digitális pecséttel ellátott igazolványokat az egészségügyi minisztérium állítja ki. Az igazolvány papíralapon vagy digitálisan is elérhető, és azt igazolja, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, nemrég készült negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy már felgyógyult egy fertőzésből. Az igazolás elsődleges célja, hogy biztosítsa a tulajdonosoknak az Európai Unión belüli szabad mozgást, de a tervek szerint más célokra is felhasználható lesz majd. Az országban egyébként már az első napon kiadtak 15 ezer igazolványt.

Van, ahol fizetnek az oltottaknak - ezzel növelnék ugyanis az oltakozási kedvet.

Romániában már bulizhatnak az oltottak

További lazítások léptek életbe kedden Romániában. Egyebek mellett megnyithattak a szórakozóhelyek a beoltottak számára, és lehetővé vált a lakodalmak, keresztelők vagy más magánrendezvények megtartása is. Az enyhítések annak ellenére is életbe léptek, hogy visszaesett az oltási kampány lendülete, és így a beoltottak száma június elsejéig nem érte el a korábban kitűzött ötmilliós küszöbértéket. A lazításokról szóló újabb kormányhatározat azzal próbálja oltásra ösztönözni a lakosságot, hogy több könnyítést engedélyez a COVID-19 ellen immunizáltak számára.

Ausztriában is lassult az oltási kampány

Jelentően lassult az oltási kampány Ausztriában is. Emiatt már nem tűnik reálisnak Sebastian Kurz kancellár áprilisi ígérete, miszerint június végéig az oltható lakosság kétharmada megkaphatja legalább az első koronavírus-oltást. Ausztria kilenc tartománya közül csupán Salzburg és Alsó-Ausztria erősítette meg, hogy a már regisztráltak június végéig valóban meg is kapják az első dózist. Problémát okoz ugyanis, hogy jelenleg nagyszámú második körös oltás van soron, így kevesebb oltóanyag marad azoknak, akik még az első adagra várnak.

Ukrajnában stagnál a járvány terjedése

Ukrajnában szerdára 2205 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, ami nagyjából stagnálást mutat, akárcsak az elhunytak száma. Az aktív betegek száma pedig százezer alá csökkent. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek, illetve koronavírus-gyanús páciensek száma viszont több mint duplájára nőtt egy nap alatt, így most 1262-n áll a számláló. A legtöbb új beteget - 473-at - ismét az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol a városvezetés szerdai tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 207 ezret, az elhunytaké pedig öttel 5097-re emelkedett.

