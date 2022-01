Koronavírus: 80 újabb haláleset itthon

Az Egészségügyi Világszervezet szerint van esély rá, hogy még idén véget érjen a pandémia.

A SARS-CoV-2 hazai felbukkanása óta így immár közel 1,28 millió fertőzést igazoltak az itthon elvégzett tesztek. A járvány halálos áldozatainak száma mintegy 39,7 ezerre emelkedett - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb, csütörtök reggeli jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát 103 ezerre becsülik jelenleg az országban. Kórházban 3101 koronavírus-fertőzött beteget kezelnek, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen.

A jelentés kiemeli, hogy immár az omikron vírusvariáns is terjed Magyarországon. Csütörtök délután újabb oltási akció kezdődik, és január folyamán minden csütörtök és péntek délután, valamint szombatonként is lesz oltási akció, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül lehet oltást felvenni a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

Oltási igazolását veszi át egy férfi, miután megkapta harmadik oltását Debrecenben január 5-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az oltási akció keretében az alábbi időpontokban várják az oltakozni szándékozókat a kórházi és járásközponti oltópontokon:

január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

január 8. (szombat) 10-18 óra között

január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

január 15. (szombat) 10-18 óra között

január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

január 22. (szombat) 10-18 óra között

január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

január 29. (szombat) 10-18 óra között

Az oltópontok mellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. Mindeddig Magyarországon közel 6 millióan kapták meg az alapimmunizáláshoz szükséges teljes oltássorozatot, míg a harmadik, emlékeztető oltásdózist 3,2 millióan adatták be maguknak.

Az eddigi tapasztalatok szerint jellemzően csupán enyhe mellékhatásokat okoz az 5-11 éves gyerekeknél a Pfizer és a BioNTech vakcinája.