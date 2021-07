Koronavírus: 44 új fertőzött Magyarországon

A tegnapi nap folyamán 44 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést és egy életet követelt a COVID-19 - közölte a koronavirus.gov.hu. A portál tájékoztatása szerint a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 740 535 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 37 804 főre csökkent. 80 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen.

Továbbra is lehet regisztrálni az oltásért

Miután átléptük az 5,5 millió beoltottat, szombaton életbe lépett az újraindítás következő fokozata, melyről bővebben az alábbi cikkünkben is írtunk. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Bálint Ildikó Tünde bőrgyógyász rezidens átadja az oltásokról szóló igazolást egy fiatalnak Nyíregyházán. Fotó: MTI/Balázs Attila

h i r d e t é s

Az érvényes regisztrációval rendelkezők - köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Bővebben erről az alábbi linkre kattintva olvashatunk.