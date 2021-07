Koronavírus: 26 új fertőzött Magyarországon

A tegnapi nap során 26 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 288-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt egy beteg, így a járvány miatt elhunytak száma 30 021-re nőtt. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 746 219 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 33 048-ra csökkent. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Augusztus 1-től kérhetjük a harmadik oltást

A beoltottak száma 5 600 959 fő, közülük 5 390 593 fő már a második oltását is megkapta. Az oltásokért továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Augusztustól a harmadik oltásért is lehet regisztrálni. Fotó: Getty Images

Egy újabb, erős járványhullám elkerülése érdekében az Operatív Törzs augusztus 1-től lehetővé teszi a harmadik oltást mindenki számára. A harmadik oltás az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése miatt is indokolt, az erről szóló eljárásrendet az egészségügyi szakmai szervezetek dolgozták ki. Továbbá a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével - olvasható a honlapon.