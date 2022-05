Koronavírus: január óta nem történt hasonló Dél-Koreában

Hétfő reggel 9975 új fertőzöttről számolt be Dél-Koreában a járványügyi hivatal (KCDC). Utoljára január végén regisztráltak tízezernél alacsonyabb napi esetszámot a közel 52 milliós népességű ázsiai országban - írja a Reuters hírügynökség. Az omikron variáns okozta járványhullám azzal együtt is enyhülni látszik, hogy a hatóságok az utóbbi időszakban enyhítettek a korlátozásokon. Május elsejére a kormányzat a legtöbb óvintézkedést eltörölte a járványhelyzet kedvező alakulására alapozva, beleértve a kötelező maszkviselést is. A mostani hullám tetőzésekor, március közepén előfordult, hogy 600 ezernél is több új fertőzést igazoltak egyetlen nap alatt.

Észak-Koreában továbbra is sok a lázas eset

Az észak-koreai katonai gyógyszerészet munkatársai segítik a gyógyszerek lakossági elosztását. Fotó: Getty Images

Miközben Dél-Koreában javul a járványhelyzet, a szomszédos Észak-Koreában mintegy 168 ezer új esetről adott hírt hétfőn az állami média. Amióta az elszigetelt diktatúra május 12-én hivatalosan is megerősítette, hogy a SARS-CoV-2 megjelent az országban, immár 2,81 millió fertőzöttet regisztráltak. A Reuters az állami KCNA hírügynökségre hivatkozva azt írja, eddig 2,33 millióan gyógyultak ki a betegségből, míg a halálos áldozatok száma hétfőig 68-ra emelkedett.

Érdemes megemlíteni, hogy kellő tesztelési infrastruktúra híján Észak-Korea nem közli a tesztekkel igazolt pozitív esetek számát. Ehelyett a hatóságok a lázas tüneteket mutató betegek számát összesítik. Szakértők szerint azonban így nehéz felmérni a fertőzéshullám valós kiterjedtségét a közel 26 milliós lélekszámú országban. A lakosságot jelenleg a hadsereg bevonásával látják el élelemmel és gyógyszerekkel. A KCNA beszámolója szerint az észak-koreai gyógyszergyárak fokozzák termelésüket, arról azonban nincs részletes információ, hogy milyen gyógyszereket állítanak elő.