Janssen-vakcina: ilyen eredménnyel zárult a vizsgálat

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség április első felében kezdte meg a Janssen új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagával kapcsolatos vérrögképződéses esetek kivizsgálását. Az Egyesült Államokban ugyanis addig négy, később pedig további két erre utaló esetet is jelentettek.

Lezárult a vérrögképződéses esetek miatt indított vizsgálat.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Felkerül a mellékhatások listájára a vérrög

Az oltóbuszok után már a háziorvosok is alkalmazhatják itthon az egyadagos Janssen-vakcinákat.

Az uniós ügynökség illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) összegzésében a vakcina termékinformációjának frissítését javasolta. A COVID-19 elleni oltóanyagnál tehát fel kell tüntetni a vérrögképződés esetleges veszélyét a vakcina nagyon ritka mellékhatásaként. A termékismertető mostantól tartalmazza azt is, hogy az egészségügyi szakembereknek és az oltásra váróknak tisztában kell lenniük azzal az eshetőséggel, hogy a beoltástól számított három héten belül nagyon ritka esetekben vérrögök képződése, illetve a trombociták számának csökkenése fordulhat elő.

A többi vakcinát is vizsgálják

Az EMA továbbra is szoros figyelemmel kíséri az unió területén ideiglenes használatra engedélyezett valamennyi koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatos adatokat és tapasztalatokat. Jelenleg azt is vizsgálják, hogy a Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett oltóanyaga, valamint a Moderna vakcinája esetében is valószínűsíthető-e a nagyon ritka vérrögképződés előfordulása. Eddig azonban nincs erre utaló jel - tették hozzá.

