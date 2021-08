Így véd a delta variánstól a második oltás

Háromszor kisebb eséllyel fertőződnek meg a koronavírus delta variánsával azok, akik mindkét oltást megkapták, mint azok, akiket nem oltottak be - állapította meg egy szerdán bemutatott nagyszabású brit vizsgálat. A kutatók az Imperial College London által rendszeresen végzett valós idejű közösségi járványterjedési felméréssorozat (Real-time Assessment of Community Transmission, REACT-1) legfrissebb eredményeit mutatták be, amelyek csaknem százezer ember felső légutaiból vett mintáinak elemzésén alapultak.

Kisebb eséllyel adják tovább a vírust a teljesen beoltottak

A vizsgált emberek 0,63 százaléka (527 személy) volt fertőzött, azaz 158 emberből egy, ami négyszeres emelkedést jelent a korábbi jelentéshez képest, amikor 0,15 százalék volt a fertőzöttek aránya. A pozitív minták közül 254 eredetét sikerült laboratóriumi körülmények között megállapítani: mindegyik a vírus delta variánsát képviselte. A korábbi vizsgálatban a delta variáns aránya 80 százalék alatti volt. A koronavírus-tesztek a kétszer oltott emberek 0,4 százalékánál, míg az oltatlanok 1,21 százalékánál mutatták ki a fertőzést. Mindkét érték ötszörös növekedést jelent a korábbi vizsgálathoz képest.

Kisebb eséllyel adják tovább a vírust a teljesen beoltottak. Fotó: Getty Images

A PCR-tesztek eredménye alapján a teljesen oltott emberek kisebb valószínűséggel adják át másoknak a vírust, mint az oltatlanok, mivel kisebb náluk a vírusterhelés. Kisebb valószínűséggel is fertőződnek meg, ha kapcsolatba lépnek egy a vírushordozóval: a vizsgálat alapján az oltottak esélye erre 3,84 százalék, míg az oltatlanoké 7,23 százalék.

A kutatás során a lakosság véletlenszerűen kiválasztott csoportjait vizsgálták, amelyekbe tünetmentes egyének is beletartoznak - mondta Paul Elliot epidemiológus, a vizsgálat vezetője. Hozzátette, hogy még azok is, akiknek voltak tünetei, nem biztos, hogy egyébként végeztek volna tesztet.