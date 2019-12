Így maradjunk egészségesek beteg mellett

Mossunk kezet gyakran és alaposan!

Banális tanácsnak hangzik, mégis, újra és újra érdemes felhívni rá a figyelmet, mivel sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mennyit számít a rendszeres, alapos kézmosás. Nincs szükség antibakteriális szappanra, a sima is megteszi - és némi langyos víz, ezeket viszont használjuk olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehet. Emellett sokat segíthet, ha tudatosan ügyelünk arra, hogy ne nyúljunk az arcunkhoz.

Hogyan mossunk kezet? Számos helyen olvashattuk már, hogy ha nem mosunk rendesen kezet, egyszerre támad meg minket az E.coli, a szalmonella, a campylobacter, az MRSA, az influenzavírus és a norovírus is. Ehhez képest brit kutatások szerint csak a nők 61 százaléka, illetve a férfiak 37 százaléka mos kezet a mellékhelyiség meglátogatása után. A helyes technikáról az alábbi cikkünkben írtunk!

Igyunk többet, mint amennyit szoktunk!

Ha a szervezetünk megfelelően hidratált, sokkal jobb eséllyel veszi fel a harcot a kórokozók ellen. Igyunk sok vizet, amelybe citromot csavarunk, és fogyasszunk gyógyteákat is mindennap. Ügyeljünk rá, hogy naponta legalább két liter folyadékot megigyunk - ha megy, akkor még többet.

Ha elég folyadékot fogyasztunk, szervezetünk is jobb eséllyel veszi fel a harcot a kórokozókkal

Aludjuk ki magunkat!

A fáradt szervezet védekezőképessége lecsökken, így fontos, hogy eleget aludjunk. Ha influenzás, torokgyulladásos van a családban, és megoldható, akkor ne aludjunk vele egy ágyban, míg jobban nem lesz. Ha éjszaka nem volt módunk aludni, akkor nappal iktassunk be egy, esetleg két, maximum fél órás szundikálást.

Koncentráljunk a megelőzésre!

Ha beteg van a háznál, de mi még egészségesek vagyunk, akkor törekedjünk rá, hogy így is maradjon. A bodzának, a kakukkfűnek, az oregánónak, a gyömbérnek és a fokhagymának is vírusölő hatása van - fogyasszunk ezekből minél többet, akár tea formájában is.

Törődjünk magunkkal!

Az ápolás mellett szakítsunk időt pihenésre, relaxálásra, mozgásra, még ha ez napi szinten nem is jelent többet egy forró fürdőnél vagy félórás sétánál. Mind segít, hogy szervezetünk kezelni tudja a stresszt és ne gyengüljön le az immunrendszerünk.

