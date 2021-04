Fotók: újabb megyékben állomásoznak az oltóbuszok

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Békés megyében is elkezdték már a lakosság immunizálását a Honvédelmi Minisztérium oltóbuszaival. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az első adag vakcinákkal a taktabáji lakosokat oltották be csütörtökön, az elkövetkezendő 1 hétben pedig további 10 település - Cserépfalu, Tiszabábolna, Bánhorváti, Szalonna, Vámosújfalu, Baktakék, Viss, Telkibánya, Vizsoly és Kovácsvágás - is sorra kerül, ezeken felül pedig még 20 környékbeli településről fogadják a buszokban az új típusú koronavírus elleni védőoltásra regisztráltakat.

Az oltóbuszos immunizálás folyamatába az alábbi fotó-összefoglaló nyújt betekintést. Vajda János és Lehoczky Péter képeiből válogattunk.

1,5 méteres távolságot tartva várakoztak az oltásra Taktabájon csütörtökön.

Fotó: MTI/Vajda János

h i r d e t é s

Ez a tábla jelezte, hol állomásozik éppen a mobil oltópont.

Fotó: MTI/Vajda János

Az érkezőknek Szabó Gábor nyugállományú orvos ezredes adta be a vakcinát.

Fotó: MTI/Vajda János

A buszokon a Pfizer és a BioNTech közös oltóanyagát alkalmazták.

Fotó: MTI/Vajda János

Óránként 15 ember tudnak beoltani

Orbán: jövő héten már moziba is mehet, akit beoltottak - kattintson!

Három napig Békés megyében is dolgoztak a honvédségi oltóbuszok. A csapatok óránként 15 embert tudnak beoltani. Szerdán és csütörtökön Gyulán voltak, és összesen 414 embernek adták be a koronavírus elleni védőoltást, köztük szoptató anyáknak is. Pénteken még további több száz személyt várnak a gyulai, békéscsabai és mezőkovácsházi járásból. A vakcinázás után 15 percig kell a helyszínen maradni az esetlegesen fellépő reakciók miatt, de erre eddig nem volt példa - ismertette Jasztrab Jácint Szilárd, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának csapat- és foglalkozási orvosa.

Pénteken Mezőkovácsházán is várta a környéken lakókat a honvédség.

Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Az érkezőket Jasztrab Jácint Szilárd orvos százados oltotta be.

Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Az oltóbuszokkal jelentősen gyorsítható a vakcinázás üteme.

Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Az oltóbuszok óriási előnye

Az oltóbuszok oltási kampányba történő bevonásával az a cél, hogy a kistelepüléseken élők is a lehető leghamarabb beoltathassák magukat a COVID-19 ellen. Ezekben a falvakban és községekben ugyanis sok idős ember él, illetve esetenként nehezen érhetők el a kórházi oltópontok. Ezért az itt élők számára nagy segítséget jelent, ha a lakóhelyükhöz közel, a településen belül megkaphatják az oltást. Egy buszon egyébként tíz ember dolgozik, köztük orvosok, mentőtisztek, szakasszisztensek és adminisztrátorok is. Egy ilyen jármű személyzete egy nap alatt 180 embert képes beoltani, ez a kapacitás pedig a kisebb települések esetén jelentősen fel tudja gyorsítani a vakcinázási ütemet. A honvédségi járműveken egyébként most mindkét megyében a Pfizer vakcinájával oltanak.

COVID-oltás: ezt kell tudni az online időpontfoglalásról - olvassa el a részleteket!