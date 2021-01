Ebéddel segít egy COVID-osztályt ez a bisztró

Hétköznaponként ingyen ebédet biztosít 25 kórházi dolgozónak a Budapest VII. kerületében található Kalicka Bistró. A projekt egy egymillió forintos adomány hatására indult be októberben, és azóta egyre többen állnak a jó ügy mellé. A kezdeményezésről a bisztró tulajdonosai meséltek a 444.hu-nak.

A kezdetek

A koronavírus-járvány a bisztrót is fájdalmasan érintette, alkalmazottjaik nagy részét el is kellett küldeniük. Jelenleg a tulajdonosokon kívül mindössze egy séf tartja működésben a vendéglátóhelyet, ami a szigorú szabályok miatt egy ideje csak kiszállításra és elvitelre készít ételeket. Aztán októberben egy baráti felajánlásnak köszönhetően útjára indulhatott a kórházi dolgozókat segítő kezdeményezés. "A másik tulajdonosnak, Simon Tamásnak van egy barátja, aki egy labortechnikai cégnek a tulajdonosa, neki most eléggé ment a szekér a járvány miatt. Ő egy októberi napon bejött és adott nekünk egymillió forintot, hogy ezzel támogasson minket is, de szerette volna, ha valahogy az egészségügyi dolgozókon is segítsünk ebből a pénzből" - emlékezett vissza a kezdetekre Vidovszky Gergely, a bisztró egyik tulajdonosa.

Ebéddel segít egy COVID-osztályt a fővárosi bisztró. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A bisztró végül a Szent Imre Kórház izolációs osztályán dolgozók részére kezdett ebédet készíteni, Tamás lányának barátja ugyanis ott dolgozik, és megdöbbentő dolgot mesélt a munkakörülményekről. "Kérdeztem tőle, hogy kapnak-e valamit enni? Mondta, hogy semmit. Megdöbbentem, hogy ne hülyéskedjen már, be vannak ott zárva, fél óra, míg felöltöznek, gázmaszkban gégemetszést végeznek, és akkor nem kapnak enni, csak azt a szendvicset eszik, amit otthonról visznek?" - mesélte Tamás a meglepő történetet, amellyel választásukat is megindokolta.

Gyűlnek a támogatók

Az elindulásra szánt egymillió forintból az alapanyagok nagy részét fedezni tudták, a kiszállítási költséget és a plusz munka díját viszont már az étteremnek kellett kigazdálkodnia. Két hónap alatt azonban elfogyott az indulótőke, a tulajdonosok azonban nem akarták veszni hagyni a projektet, ezért a törzsvendégeikhez fordultak segítségét. Arra kérték őket, hogy vállalják át a 25 kórházi dolgozó ebédjének díját egy napra, amely 25 ezer forint adományt jelentett. Később pedig már a közösségi oldalukon is toboroztak támogatókat. Ma már bárki bármekkora összeggel segítheti a projekt folytatását. "Volt olyan cég, amelyik almalevet küldött tíz napra, de épp most lett egy olyan támogatónk is, aki a futárautókat fogja megtankolni. Mindenki segít, ahogy tud" - ismertette Gergely.

Az örömszerzés a legfőbb cél

A tulajdonosok egyébként azért szeretnék folytatni a projektet, mert ezzel örömet szereznek a kórházi dolgozóknak. Azt mesélik, mindig kapnak néhány üzenetet, hogy mennyire finomat főztek. "Nekem az esik a legjobban, amikor valamelyik egészségügyi dolgozó anyukája Kisvárdáról ír nekünk, hogy megköszönje, hogy minden nap viszünk ételt a lányának" - emelte ki Tamás.

