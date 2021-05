COVID-oltás: ismét foglalhatunk időpontot Pfizerre

Koronavírus: véletlenül hat adag Pfizer-vakcinát kapott egy nő - kattintson!

A kórházi oltópontok május 14-étől és május 18-áig hirdettek foglalható időpontokat a Pfizer-féle koronavírus-vakcinát választóknak. Az időpontfoglalás tehát csütörtökön, az oltás pedig pénteken indul. Most azonban kizárólag azok foglalhatnak, akiket SMS-ben értesítenek a lehetőségről - írta a koronavirus.gov.hu.

Deák Bettina asszisztens előkészíti a Pfizer-vakcinát. Fotó: MTI/Balázs Attila

Csak a jogosultakat fogják beoltani

A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy csak azokat fogják fogadni a kórházi oltópontok, akik az időpontfoglalásról visszaigazolást tudnak felmutatni. Az új típusú koronavírus elleni vakcinázás zavartalan lebonyolítása érdekében azt kérik, hogy ne jelenjenek meg olyanok az oltópontokon, akik

nem regisztráltak,

regisztráltak, de még nem kaptak most jogosultságot az időpontfoglalásra,

vagy ugyan kaptak SMS-t, de mégsem foglaltak időpontot.

A kórházi oltópontok sem beengedni, sem beoltani nem fogják azokat, akik jogosulatlanul és előjegyzés nélkül jelennek meg - szögezték le. Az üzenetben értesített személyek itt tudnak időpontot foglalni.

Már oltják a kamaszokat

Csütörtökön elkezdődött a regisztrált 16-18 évesek COVID-19 elleni immunizálása is a kórházi oltópontokon, szintén a Pfizer vakcinájával. Az időpontfoglaló azonban továbbra is nyitva van még azoknak az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 éveseknek, akik eddig nem foglaltak időpontot.

Mint írták, várhatóan a közeljövőben is lesz online is foglalható Pfizer-oltás, ez viszont a beérkező vakcinaszállítmányok és az abból első körös oltásra kiosztható oltóanyagok mennyiségétől függ. Addig is minden regisztrált számára elérhető az időpontfoglalóban a Sinopharm-, a Szputynik- és az AstraZeneca-vakcina.

