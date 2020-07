Biztató hírek a magyar koronavírus-gyógyszerről

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) égisze alatt működő gyógyszerfejlesztési konzorcium vezetőjének elmondása szerint a kezdetektől fogva olyan hatóanyagban gondolkodtak, amely képes semlegesíteni a koronavírust, valamint megelőző védelmet is nyújt, tehát alkalmas a passzív immunizálásra is. Ehhez egy kétkomponensű, fehérjealapú készítményt fejlesztettek, amely egy molekuláris csapdához hasonlítható, mert ahhoz a tüskefehérjéhez kapcsolódik, amellyel az új típusú koronavírus a sejtekhez kötődne - így viszont erre képtelen.

Kezelésként és megelőzésként is használható lesz a magyar gyógyszer.

Indulnak az állatkísérletek

A koronavírus elleni harcban fontos szerepet játszó hatóanyagot a következő hónapokban kísérleti állatokon fogják vizsgálni. Ezzel párhuzamosan pedig megkezdik az európai engedélyeztetéséhez, illetve a klinikai vizsgálatokhoz szükséges eljárás előkészítését is. A szakember véleménye szerint azonban a klinikai vizsgálatokat legkorábban 2021 végén, 2022 elején lehet elkezdeni.

Így hat a gyógyszer

A dékán azt is elmondta, hogy terveik szerint a hatóanyagot intravénás vagy a bőr alá adott injekció formájában lehet majd beadni. Miután a véráramba kerül, megjelenik a tüdőszövetben, sőt a tüdő léghólyagocskáiba is bekerül. Éppen arra a területre érkezik, ahová a fertőzést követően a koronavírus is bejut, tehát megakadályozza, hogy a kórokozó megfertőzze a sejteket - derült ki az interjúból.

