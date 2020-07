Koronavírus: ez a hatóanyag lehet a kezelés kulcsa

A pécsi kutatóközpont virológusai az osztrák Cebina biotechnológiai céggel közösen folytatott vizsgálat eredményeként találtak rá a lehetséges hatóanyagra, amely új terápiás gyógyszert jelenthet a koronavírus-fertőzés kezelésére. A hatóanyag nem megelőzésként, hanem a már kialakult fertőzés, megbetegedés kezelésére használható.

Az orrsprayben is megtalálható

Az azelasztin nevű hatóanyagot egy antihisztamin orrspray alapanyagaként használják jelenleg. A hatóanyag azonban - laboratóriumi körülmények között - igen jó hatásfokkal csökkentette az új típusú koronavírus fertőzőképességét. A vizsgálat első lépéseként a Cebina kutatói számítógépes megközelítést alkalmaztak, hogy olyan meglévő és könnyen elérhető gyógyszereket azonosítsanak, amelyek a későbbiekben szerepet játszhatnak a koronavírus-fertőzés kezelésében. Ennek eredményeként sikerült kiszűrni az azelasztint, mint lehetséges hatóanyagot. Ezt követték a laboratóriumi vizsgálatok Pécsen, amelyek igazolták a számítógépes modellezés eredményét és beváltották a hozzá fűzött reményeket.

Még igazolni kell a hatékonyságát

A professzor azonban felhívta a figyelmet arra, hogy bár a laboratóriumi eredmények nagyon ígéretesek, a kísérleteket széles körű klinikai vizsgálatoknak kell követniük annak érdekében, hogy a hatóanyag tényleges terápiás alkalmazhatóságát is igazolják. Az eredmény azért is nagyon fontos, mert a gyógyszer engedéllyel rendelkező, széles körben kapható orrspray formájában, Magyarországon például vény nélkül. Nagy előnye továbbá, hogy közvetlenül hat, a koronavírus-fertőzés kezdeti helyén - ismertette Jakab Ferenc. Ha a nemsokára megkezdődő klinikai tesztek is igazolják a gyógyszer hatékonyságát, akkor szinte azonnal bevethető lesz a fertőzés kezelésére - fűzte hozzá.

