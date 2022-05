A szomszédban is megjelent a majomhimlő

"A himlőgyanús eset megerősítve" - tudatta a Twitteren a bécsi egészségügyi szolgálat (Wiener Gesundheitsverbund). "A gyanús esetként érkezett páciens laboreredménye megerősítette, hogy himlővírussal fertőződött meg. Annak megállapítása, hogy a himlővírus melyik fajtájáról van szó, még folyamatban van" - tudatta az APA osztrák hírügynökséggel Nina Brenner-Küng, a bécsi egészségügyi szolgálat szóvivője, hozzátéve, hogy minden valószínűség szerint majomhimlővel állnak szemben.

Immár Bécsben is megjelent a majomhimlő. Fotó: Getty Images

A tájékoztatás szerint a 35 éves bécsi férfit éjszaka vitték kórházba, miután enyhe lázat mutattak ki nála, az arcán pedig kiütések keletkeztek. A szóvivő elmondta, hogy a férfin bőrelváltozások láthatók, valamint influenzaszerű tünetei vannak. Az állapota stabil.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombati közleménye szerint több országban is jelentettek majomhimlős megbetegedéseket, május 13. és 21. között összesen 92 esetet. A Nyugat- és Közép-Afrikában endemikus fertőzés Ausztrália, Kanada és az Egyesült Államok mellett számos európai országban is felütötte a fejét, közte Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, Spanyoloroszágban, Svédországban, illetve az Egyesült Királyságban.

A WHO riportja szerint az érintett betegek nem jártak előzőleg olyan területeken, ahol a majomhimlő endemikusan jelen van. A meglévő információkból kiolvasható azonban a tendencia, mely szerint a fertőzések jelentős része olyan férfiaknál lépett fel, akik más férfiakkal létesítettek szexuális kapcsolatot. A fertőzöttek panaszaikkal többnyire az alapellátáshoz vagy nemibeteg-gondozóhoz fordultak segítségért.