ez a tartalom
ez egy teszt cikk
ez egy lead
Ez is érdekelhet
Olvasd el aktuális cikkeinket!
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +23 °C
Minimum: +9 °C
Szakadozott felhőzet halad ma keleti irányba zavarva a napsütést - a Dunántúlon ugyanakkor nyugat felől tovább tisztul az ég. Csapadék nem várható. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő. Ma nem terheli a szervezetünket fronthatás.
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapotod?
Hogy érzed magad?
Legjobban:
Legrosszabbul: