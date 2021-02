Jelek, melyekből felismerhető a tüdőrák

A tüdőrák vezető szerepet tölt be a daganat okozta elhalálozások listáján mind a nők, mind a férfiak esetében. De nem mindig volt így. A mechanikus cigarettasodrók megjelenéséig ugyanis nagyon ritka volt. Ehhez képest napjainkban 10 tüdőrákból 9-et a cigaretta okoz, míg a radongáz, a légszennyezés és a további rizikófaktorok kisebb szerepet játszanak. Egy újonnan fejlesztett gyógyszer azonban új reményt adhat azoknak, akiket napjainkban diagnosztizálnak.

Ha a dohányzás az ok

A cigarettában rákkeltő kemikáliák vannak, ráadásul a tüdő természetes védekezőképességét is csökkenti. A légutak felszínén ugyanis csillószőrős hámsejtek találhatóak, amelyek védik a légzőszerveket azáltal, hogy kisöprik a bekerülő toxinokat, baktériumokat és vírusokat. A dohányfüst azonban lebénítja őket, ezáltal a rákkeltő anyagok felhalmozódnak a tüdőben.

A tüdőrák (hörgőrák) alatt a tüdő hámeredetű, rosszindulatú daganatát értik, mert szinte mindig a légzőrendszer hámszöveteiből ered. A férfiak rákos halálozásában az első, a nőknél a második helyet foglalja el. A betegségről mindent megtudhat az alábbi cikkünkből!

Tünetek

A tüdőrák alattomosan fejlődik ki. Általában semmi tünete vagy figyelmeztető jele nincs a korai stádiumban. Ahogy egyre inkább kezd a gyógyíthatatlan fázisba átmenni, úgy rosszabbodik az állapot. Ezekre kell figyelni:

nem múló köhögés

mellkasfájdalom, különösen nagy levegővételnél

zihálás, nehézlégzés

véres köpet

fáradtság

Kivizsgáltathatom?

Az egyik típusú szűrőberendezés a spirál-CT, amely gyorsan és különösebb terhelés nélkül képes képet felállítani a lehetséges korai elváltozásokról, de egyáltalán nem biztos, hogy sikerül annyira korán felfedeznie, hogy életet is mentsen.

A szakértők azt javasolják, hogy az 55-80 éves erős dohányosok évente vegyenek részt spirál-CT vizsgálaton. Ez vonatkozik azokra is, akik már nem cigiznek, viszont 15 éven belül szoktak le, és régen sokat dohányoztak.

Diagnózis

Ha az orvos tüdőrákot feltételez - például csillapíthatatlan köhögés vagy nehézlégzés miatt -, akkor mellkasröntgen is szóba jöhet mint szűrőeljárás. Lehet, hogy köpetmintát is le kell adni a vizsgálat mellé. Ha bármelyik is tumort feltételez, jöhet a biopszia mintavételi eljárás.

A tüdőrák alattomosan, jellegzetes tünetek nélkül fejlődik

Mi a biopszia?

Az orvos kis mintát vesz a gyanús területről, általában tűvel, amelyet speciális módon a patológus vizsgál meg mikroszkóp alatt, és részletes leírást ad a szövetdarabról. Meghatározza, hogy rákos elváltozás-e, és milyen jellegű.

A két főtípus

A kissejtes tüdőrák jóval agresszívabb, ami azt jelenti, hogy hamar áttétet képez a test további szerveihez már a korai stádiumban. Főként a dohányzáshoz köthető, a nemdohányzók körében ritka megbetegedés. A nem kissejtes tüdőrák jóval lassabban nő, és jóval gyakoribb is. A tüdőt érintő tumoros esetek 85 százalékáért felelős.

Mi a stádium?

A stádiummal meghatározható, hogy a daganat mekkora méreteket öltött a szervezetben, mennyire terjedt el. A kissejtes tüdőráknak két típusa van: az úgynevezett korlátozott kiterjedésű, amikor az egyik tüdőre és maximum a közeli nyirokcsomókra terjed ki. A kiterjedt stádiumú pedig azt jelenti, hogy átterjedt az egész tüdőre és további szervekre. A nem kissejtes tüdőrák esetében négy stádium van, attól függően, hogy milyen mértékben terjedt ki.

Korai stádiumú kezelés

Amennyiben nem kissejtes tüdőrákot talál az orvos még az előtt, hogy áttétet képzett volna a tüdőből, úgy az operáció segíthet. Ilyenkor eltávolíthatják a tüdő egy részét, ahol a tumor található vagy akár az egész tüdőt. Néhányan sugárkezelést vagy kemoterápiát kaphatnak utána, hogy elpusztítsák a maradék rákos sejteket. A műtét azonban kissejtes daganat esetén felesleges, ugyanis minden bizonnyal már áttétes a rák, mire diagnosztizálják.

Ha a daganat előrehaladt állapotban van

Ha a tüdőrák gyógyíthatatlan stádiumban van, bizonyos kezelések még segíthetnek az embereknek a fennmaradó életévek számának növelésében, illetve a jobb életminőség biztosításában. A sugárkezelés és a kemoterápia segíthet a tumor nagyságát mérsékelni, illetve a tüneteket enyhíteni, mint amilyenek a csontfájdalmak vagy a fulladás. A kemoterápia a kissejtes tüdőrák fő kezelési lehetősége.

Új kezelési lehetőségek

A célzott terápia és a kemoterápia együtt segíthet, ha más megközelítések nem működnek. Az egyik típus megakadályozza a rákos sejteket tápláló új erek növekedését, a másik a tüdőráksejtek burjánzását.

Az immunterápia hatékonyan támogatja a szervezet immunrendszerét, felvéve a harcot a nem kissejtes tüdőrák előrehaladt eseteivel szemben. Viszont nem mindenkinél működik, de ha igen, akkor jó eredménnyel. Szintén járhat mellé kemoterápia.

Tanulmányhoz csatlakozni

A klinikai kísérletek segítenek az orvosoknak és kutatóknak ígéretes új kezelési lehetőségeket felfedezni. Érdemes megérdeklődni az orvostól, hogy zajlik-e ilyen, mit kell figyelembe venni, és hogyan lehet csatlakozni.

A leszokás segít

A tüdőrák diagnózisa sokkoló lehet. Aki dohányos vagy dohányos volt, még annak sem késő az egészsége érdekében változásokat tenni.

Passzív dohányzás

Míg a dohányzás a tüdőrák legfőbb oka, nem ez az egyetlen kockázati tényező. A munkahelyen vagy otthonunkban a cigarettafüst ugyanúgy emeli a kockázatot. Akik dohányossal kötnek házasságot, 20-30%-kal növelik az esélyüket a tüdőrákra.

Munkahelyi ártalom

Bizonyos szakmák esetén nagyobb az esély a tüdőrákra. Azoknak az embereknek, akik uránnal, arzénnel és egyéb vegyi anyagokkal dolgoznak, fontos volna korlátozniuk a kitettségüket. Az azbeszt, amely egykor széles körben használt szigetelés volt, ismert oka a tüdőráknak. Napjainkban már nem használják, de az évekkel ezelőtt azbesztnek kitett munkavállalók még mindig veszélyben vannak.

Radon gáz

A természetes radioaktív gáz bizonyos országokban a normál szintnél magasabb mennyiségben van jelen. A gáz az épületekben felhalmozódhat, tovább növelve a rák kockázatát, különösen a dohányosoknál. Az Amerikai Egyesült Államokban ez a második legfőbb oka a tüdődaganatoknak. Nem érezhető vagy látható a gáz, de egyszerű tesztkészlettel könnyen kimutatható.

Légszennyezés

Sokkal kevesebb daganatos megbetegedést okoz, mint a dohányzás, de azért a levegőszennyezést is kerülni kell. Szakértők úgy gondolják, hogy az autók, a gyárak és az erőművek környezeti terhelése ugyanúgy árthat a légzőszerveknek, mint a passzív dohányzás.

Ez sodorhat még veszélybe

a tüdőrák családi kórelőzménye

arzéntartalmú víz fogyasztása

A tüdőrák azoknál is kialakulhat, akiknél nem ismertek rizikófaktorok - beleértve olyanokat is, akik sosem dohányoztak. A tudósok még nem tudják az okát. Úgy tűnik, nőknél gyakrabban történik ilyen, mint férfiaknál. Sőt egyik típusa, az adenokarcinóma (mirigysejtes rák) jóval gyakoribb a nemdohányzók esetén.

Megelőzés

A tüdőrák az egyik vezető daganatos halálok a nők és a férfiak körében egyaránt. A dohányzás, a passzívdohányzás kerülése nagymértékben csökkenti a veszélyt. Aki dohányzik, minél előbb le kell szoknia. Gyakran több próbálkozást igényel, de sosem szabad feladni. Érdemes, mert az egész szervezet meghálálja.

