A terhesség alatti elhízás váratlan veszélye

A nők elhízását korábban is összefüggésbe hozták gyermekeik egészségi problémáival. Egyes tanulmányok szerint a teherbeeséskor túlsúlyos nők gyermekeinél nagyobb például a súlyos születési rendellenességek kockázata. A kutatók most azt mutatták ki, hogy a terhességük idején túlsúlyos vagy elhízott nők felnőtt utódainál nagyobb a vastag- és végbélrák kockázata, mint a sovány vagy egészséges testsúlyú anyák gyermekeinél.

Az anya terhesség alatti testsúlya befolyásolhatja gyermeke rákkockázatát későbbi életkorban.

A tanulmány szerint az anyák elhízásának gyakorisága az 1960-as évek óta mintegy hatszorosára nőtt, és a következő évtizedekben megfigyelhető lesz a korai stádiumban jelentkező bélrákos esetek megszaporodása. Az eredmények e tekintetben magyarázattal szolgálhatnak arra is, hogy az olyan fejlett térségekben, mint Európa országai, miért nő a kolorektális daganatok előfordulása a fiatalabb felnőttek körében.

Többszörösére emelkedett a vastag- és végbélrák kockázata

Az amerikai kutatók a Gut című folyóiratban számoltak be arról, hogyan elemezték a kaliforniai Oaklandben 1959 és 1966 között terhesgondozásban részesült nők adatait, így a terhességüket megelőző hat hónaptól a szülésig tartó időszakban orvosi dokumentációjukba feljegyzett információkat. A kutatócsoport ezután több mint 18 ezer gyermek egészségi állapotát követte nyomon 2019-ig, és a felnőtté válás után kialakult bélrákos eseteket vizsgálták.

Az eredmények alapján a gyermekek közül 68-nál alakult ki felnőttként kolorektális rák, és a diagnózisok felét még azelőtt állították fel, hogy az adott beteg elérte volna az 50. életévét. A bélrákos esetek 20 százalékának családjában korábban is előfordult ez a betegség. Az etnikai hovatartozás figyelembevétele után a kutatócsoport megállapította, hogy a terhességük alatt elhízott nők felnőtt utódainál körülbelül 2,5-szer nagyobb volt a bélrák kialakulásának kockázata, mint a sovány vagy egészséges testsúlyú anyák gyermekeinél, és valamivel kisebb kockázatnövekedést tapasztaltak a terhességük alatt túlsúlyos nők felnőtt utódainál.

A túlsúllyal és elhízással kapcssolatban amúgy is ismert, hogy növeli a vastag- és végbélrák kockázatát. A brit Cancer Research UK kutatószervezet szerint a megbetegedések 11 százaléka a túlzottan magas testsúlyra vezethető vissza. Korábbi tanulmányok azt is megállapították, hogy az elhízott szülők gyermekei nagyobb valószínűséggel híznak el maguk is, mint a többi gyermek.

Az amerikai kutatócsoport azonban azt gyanítja, hogy az anyaméhben jelentkező hatások is fontos szerepet játszhatnak a bélrák kockázatának felerősödésében. A kutatók szerint az anyaméhben kapott tápanyagok tartós változásokat eredményezhetnek az étvágyszabályozásban, az anyagcserében, valamint a testzsír szerkezetében és működésében. Emellett azt is megemlítették, hogy az anyai elhízást korábban olyan változásokkal hozták összefüggésbe, amelyek a gyermek energia-háztartásában részt vevő számos gént befolyásolnak. Az anya magas inzulinszintjének és magas vércukorszintjének is lehet hatása a gyermekek egészségére.