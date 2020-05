"26 évesen tudtam meg, hogy vastagbélrákom van"

Évente több mint egymillió európai haláláért felelősek különböző daganatos megbetegedések. A női áldozatok körében a harmadik, a férfiaknál a második leggyakoribb halálokot az úgynevezett kolorektális daganatok teszik ki, amelyek magukban foglalják az összes vastag- és végbélrákos esetet. A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint Magyarországon mintegy hatezer férfinél és közel ötezer nőnél diagnosztizálnak kolorektális rákot, valamint nagyjából ötezren veszítik életüket a rosszindulatú elváltozások következtében évről évre - körülbelül hatszor többen, mint ahányan közlekedési balesetek során hunynak el a hazai utakon.

Rejtőzködő betegség

A statisztikából is jól látható, hogy egy rendkívül veszélyes, potenciálisan halálos megbetegedésről van szó. Mint a legtöbb rosszindulatú daganatra, úgy a vastagbélrákra is igaz, hogy minél korábbi stádiumban fedezik fel, általában véve annál jobbak a gyógyulási esélyek. Függően a tumor elhelyezkedésétől figyelmeztető tünetként jelentkezhet tartós hasmenés vagy székrekedés, vérzés, alhasi görcsök és fájdalmak, puffadás, illetve fáradtság és látszólag ok nélküli fogyás egyaránt. Ezzel együtt kezdetben gyakran teljesen panaszmentesek maradnak az érintettek, így még csak nem is sejtik, hogy testükben már elkezdett növekedni egy daganat.

Eleinte így történt ez a thepatientstory.com-nak nyilatkozó Hugo Toovey esetében is. A fiatal, csupán a húszas évei második felében járó ausztrál katona korábban már kigyógyult egy hererákból, amihez hónapokig tartó kemoterápiára és műtéti beavatkozásra is szükség volt nála - ez utóbbi során az orvosok eltávolították a beteg herét és az alhasi nyirokcsomókat. Hugo a kontrollvizsgálatok eredményei alapján már öt éve gyógyultnak mondhatta magát. "2018 júniusát írtuk. Talán akkor voltam hosszú idő után végre a legfittebb, legboldogabb, legegészségesebb. Brisbane-ben éltem a szerelmemmel, Amberrel. Még egy üveg pezsgőt is kibontottunk, hogy megünnepeljük az elmúlt öt év e jelentős mérföldkövét. Életem egyik legjobb pillanata volt. De sajnos nem tartott ki sokáig" - emlékezett vissza Hugo.

Két hónappal később a férfi egy rutin vastagbéltükrözésen (kolonoszkópia) vett részt, aminek végén "néhány ismerősen csengő, nemkívánatos" szó hagyta el orvosa száját: kiderült ugyanis, hogy ismét rákja van. Hugo eredetileg azért kereste fel gasztroenterológusát, mert fekélyes vastagbélgyulladással (colitis ulcerosa) küzd. Saját bevallása szerint az ehhez köthető panaszai sosem voltak igazán súlyosak, évente háromszor mégis elment kivizsgáltatni az állapotát a biztonság kedvéért. Ez alkalommal is így tett, bár ezúttal úgy érezte, valamelyest mintha fel is lángolt volna a gyulladás. "Nem tudom, bélintuíciónak vagy minek nevezzem ezt, de egyértelműen hallgattam a testemre és úgy gondoltam, valami olyasmi történik velem, ami nem normális."

Hugo Tooveynál egy rutinszerű vastagbéltükrözés alkalmával fedezték fel a rákos elváltozást. Fotó: Getty Images

Kezelőorvosa enyhe gyulladás mellett egy polipot is talált a férfi vastagbelében. Az ilyen polipok általában jóindulatú növedékek, olykor azonban elrákosodhatnak, éppen ezért a szakember szövetmintát vett belőle a kolonoszkópia során további vizsgálat céljából. "Akkor még nem is futott át az agyamon a vastagbélrák lehetősége. Másnap visszamentem dolgozni. Minden a szokásos mederben zajlott, mígnem az egyik délután felhívott a doktor recepciósa, hogy szeretnék, ha bemennék a rendelőbe. Mondtam neki, hogy nincs két hete, hogy jártam náluk, ám ő megismételte, hogy még aznap találkoznunk kell mindenképpen. Amint ezt meghallottam, a gyomrom összerándult az ijedtségtől. Átjárt az a rettenetes érzés, de próbáltam pozitív maradni" - emlékezett vissza a férfi. Végül párjával együtt látogattak el az orvoshoz, aki közölte velük a szövettani vizsgálat lesújtó eredményét.

A vastagbélrák lehetséges előjelei

A férfi esete több szempontból is tanulságos. Először is azért, mert rámutat arra, hogy kolorektális daganatok nem kizárólag idős embereknél fordulhatnak elő. A magyarországi adatokból is kitűnik, hogy bár a legtöbb megbetegedést valóban az 50 év feletti korosztály körében diagnosztizálják, nem példa nélküli azonban a huszonéves korban felfedezett vastag- vagy végbélrák sem. Egyáltalán nem felesleges tehát akár már fiatalabb életkorban is rendszeres időközönként szűrésen részt venni, különösen akkor, ha bizonyos hajlamosító tényezők is fennállnak valakinél. Dacára ugyanis annak, hogy az esetek zömében nem lehet egyértelműen meghatározni, miért válnak rosszindulatúvá a polipok, bizonyos faktorokról ismert, hogy fokozzák a kockázatot. Lássuk, melyek ezek.

Korábbi kolokrektális daganat vagy meglévő polipok : azok körében, akik kigyógyultak a betegségből, magasabb egy jövőbeli rákos megbetegedés rizikója, akárcsak azok esetében, akik bélrendszerében megjelentek polipok.

: azok körében, akik kigyógyultak a betegségből, magasabb egy jövőbeli rákos megbetegedés rizikója, akárcsak azok esetében, akik bélrendszerében megjelentek polipok. Gyulladásos bélbetegségek: a krónikus gyulladásos kórképek, mint a fekélyes vastagbélgyulladás és a Crohn-betegség, ugyancsak növelik a veszélyt.

a krónikus gyulladásos kórképek, mint a fekélyes vastagbélgyulladás és a Crohn-betegség, ugyancsak növelik a veszélyt. Öröklött szindrómák: egyes generációkon átívelő génmutációk szintén bajt okozhatnak. Ezek közé tartozik a Lynch-szindróma és a familiáris adenomatózus polipózis (FAP).

egyes generációkon átívelő génmutációk szintén bajt okozhatnak. Ezek közé tartozik a Lynch-szindróma és a familiáris adenomatózus polipózis (FAP). Kolorektális rák a felmenők között: amennyiben a vérrokonok között előfordult már vastag- vagy végbélrák, különösen, ha több családtagnál is, szintén magasabb a kockázat.

amennyiben a vérrokonok között előfordult már vastag- vagy végbélrák, különösen, ha több családtagnál is, szintén magasabb a kockázat. Alacsony rost- és magas zsírbevitel: bár a kutatási eredmények e területen nem teljesen egyértelműek, mindenesetre több tanulmány szerint is kapcsolatba hozható a vöröshúsok és a feldolgozott élelmiszerek nagy mennyiségű fogyasztása a vastagbélrák kialakulásának fokozott kockázatával.

bár a kutatási eredmények e területen nem teljesen egyértelműek, mindenesetre több tanulmány szerint is kapcsolatba hozható a vöröshúsok és a feldolgozott élelmiszerek nagy mennyiségű fogyasztása a vastagbélrák kialakulásának fokozott kockázatával. Mozgásszegény életmód: számos további egészségügyi előnye mellett a rendszeres testmozgás a kolorektális rák rizikóját is csökkentheti.

számos további egészségügyi előnye mellett a rendszeres testmozgás a kolorektális rák rizikóját is csökkentheti. Cukorbetegség: mind a diabétesz, mind önmagában az inzulirezisztencia növeli a rákkockázatot.

mind a diabétesz, mind önmagában az inzulirezisztencia növeli a rákkockázatot. Elhízás: a jelentős túlsúly nemcsak a vastagbélrák kialakulásának veszélye fokozza, hanem rontja a gyógyulási esélyeket is a már felfedezett megbetegedések kezelése során.

a jelentős túlsúly nemcsak a vastagbélrák kialakulásának veszélye fokozza, hanem rontja a gyógyulási esélyeket is a már felfedezett megbetegedések kezelése során. Dohányzás és alkoholfogyasztás: két káros szokás, amelyek szintén fokozott veszélyt jelentenek e tekintetben.

két káros szokás, amelyek szintén fokozott veszélyt jelentenek e tekintetben. Sugárkezelés: a más rákos megbetegedések kezelése érdekében a hasi területen alkalmazott radioterápia hozzájárulhat egy később kolorektális daganat kifejlődéséhez.

A vastagbélrák szűrése laboratóriumi, így széklet- és vérmintából végzett vizsgálatokból, illetve szükség esetén endoszkópos vizsgálatból áll össze. Ez utóbbi magában foglalhat gyomortükrözést, kolonoszkópiát és szövettani mintavételt, valamint korlátozottabb, de kíméletesebb eljárásként szóba jöhet kapszulaendoszkópia is. Magyarországon lakossági szűrőprogram keretében lehetőséget nyújtanak a leginkább veszélyeztetett korosztály tagjai számára, hogy részt vegyenek egy kétlépcsős, székletvér- és kolonoszkópiás vizsgálaton alapuló vastagbélrákszűrésen. Minderről külön meghívólevélben értesítik ki az érintetteket.

Vastagbélpolip eltávolítása kolonoszkópia során A vastagbélrák általában ilyen kinövésekből alakul ki. Illusztráció: Getty Images

Kis híján belehalt egy komplikációba

A diagnózis felállítását követően gyorsan váltották egymást az események - mondta el Hugo. A kolorektális daganatok több áldozatot szednek Ausztráliában a 24-29 éves korosztály körében, mint bármelyik más rákos megbetegedés, illetve általában véve ez a második leghalálosabb daganatos kórkép a tüdőrák után az országban. Éppen ezért gyorsan kellett cselekedni, azzal együtt is, hogy a férfi szerencsésnek mondhatta magát, amiért még I-es stádiumban felismerték nála a problémát. Ez azt jelenti, hogy bár a tumor már elkezdett tovább terjedni a bélfalban, még nem érte el azonban a nyirokcsomókat és nem képezett áttéteket más szervekre.

Alig két napon belül máris megműtötték Hugót, eltávolítva vastagbele mintegy 90 százalékát és azzal együtt a tumort. Sztómát hoztak létre a hasfalán a székletürítés biztosítására, illetve folyamatosan fájdalomcsillapítókat kapott az operációt követő felépülési időszakban. Állapota gyorsan javult, nem sokkal azelőtt azonban, hogy hazabocsáthatták volna a kórházból, hirtelen sürgősségi műtétet kellett rajta végrehajtani, miután a megmaradt bélszakasza - elzáródást okozva - megcsavarodott. "Morfiumot fecskendeztek egyenesen a gyomromba, de semmi sem tudta enyhíteni a fájdalmat, amelyet éreztem. Elég súlyos volt a helyzet. A főnővér, aki akkor már több mint húsz éve dolgozott a kórházban, azt mondta utólag, hogy az én sürgősségi esetem is egyike a három legemlékezetesebb munkahelyi élményének" - fogalmazott Hugo. Hozzátette, a sebészorvos szerint minden bizonnyal meghalt volna, ha akár csak még egy órát várnak a beavatkozással. A férfi ezt követően további három-négy hétig még kénytelen volt a kórházban maradni, ez idő alatt pedig elvesztett 22 kilogrammot a testtömegéből, hiszen enni és inni is alig tudott.

Élet a műtét után

Mivel vastagbele egy szakaszát meghagyták a műtét során, Hugo hosszú távon nem szorult sztómazsák használatára. Az utólagos kolonoszkópia tanúsága szerint nem maradt daganatos elváltozás a szervezetében, ugyanakkor a fekélyes vastagbélgyulladása továbbra sem múlt el nyomtalanul, ami magában hordozza a rák kiújulásának kockázatát. Gasztroenterológusa szó szerint azt mondta Hugónak: "nem az a kérdés, hogy újra rákos leszel-e, hanem csak az, hogy mikor, amennyiben nem kezeljük a gyulladást." A férfi ezért most minden hatodik héten átesik egy néhány óráig tartó immunterápiás kezelésen. Ennek során gyógyszeres úton erősítik az immunrendszerét acolitis ulcerosaokozta gyulladás leküzdése érdekében. A terápia egyetlen mellékhatásaként eddig csupán némi szokatlan fáradtságot tapasztalt magán.

"Ha a gyógyszerek sikeresen visszaszorítják a gyulladást, akkor előreláthatóan hosszú ideig ezen a kezelésen maradok. Ha viszont egyáltalán nem csökken a gyulladás, úgy olyan magas a vastagbélrák újbóli kialakulásának kockázata, hogy lényegében az életemmel hazárdírozom. E tekintetben már nem sztómazsákról vagy további kezelésekről beszélünk, hanem életről és halálról. Ez a brutális igazság, ha tehát esetleg nem működik a terápia, az orvosom a teljes béleltávolítást fogja javasolni. Amennyiben így lesz, meg kell majd fogadnom a javaslatot, beletörődve, hogy ezáltal az egész életemet sztómával lennék kénytelen leélni" - mutatott rá Hugo. "Hogy akarom-e ezt 27 évesen, egyben tönkretéve a katonai karrieremet is? Természetesen nem, ha azonban az életem a tét, akkor ez egy viszonylag kis kompromisszum" - vallotta be őszintén.

Hugo szerint a legfontosabb üzenet, amely a történetében rejlik, hogy legyünk proaktívak, igyekezzünk korán felismerni a bajt. "Ez a legfontosabb. Tapasztaljuk ki, mi a normális számunkra. Ha pedig bármi olyat veszünk észre magunkon, ami ettől eltér, vizsgáltassuk ki! A korai diagnózis szó szerint az életünket mentheti meg - ahogy megmentette az enyémet is."

